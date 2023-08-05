İYİ Partili Ünzile Yüksel: Kendi adaylarımızı çıkarmak istiyoruz

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Hasan Ali Yücel Meydanı’nda basın açıklaması yapan Yüksel, yerel seçimlere değindi ve şu mesajları verdi: “Genel Başkan’ımız Meral Akşener olağan genel kurulda açıkladı. Aynı şekilde parti sözcümüz Kürşat Zorlu Bey de zaman zaman söylüyor. Bizim tabanımızda yerel seçimlere kendi adaylarımızla girme talebi var. Bu doğrultuda çalışmalar yapıyoruz, hazırlıklarımız bu yönde ama konjonktür, siyasi gelişmeler, talepler değişirse, bizim bu konuda siyasi kurullarımız toplanır görüşülür. Ona göre bir karar verilir. Fakat öncelikle şu anda bütün çalışmalarımız, bütün hazırlıklarımız kendi adaylarımızla girme yönünde. Talep tabanımızın talebi, siyasi gelişmeler seçim öncesinde ne getirir oturulur, konuşulur. Gelen teklifler, talepler değerlendirilir.”