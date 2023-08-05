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İYİ Partili Ünzile Yüksel: Kendi adaylarımızı çıkarmak istiyoruz

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#İYİ Parti#Ünzile Yüksel#Tekirdağ
İYİ Partili Ünzile Yüksel: Kendi adaylarımızı çıkarmak istiyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2023 07:00

İYİ Parti Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, Tekirdağ’da partililerle bir araya geldi.

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Hasan Ali Yücel Meydanı’nda basın açıklaması yapan Yüksel, yerel seçimlere değindi ve şu mesajları verdi: “Genel Başkan’ımız Meral Akşener olağan genel kurulda açıkladı. Aynı şekilde parti sözcümüz Kürşat Zorlu Bey de zaman zaman söylüyor. Bizim tabanımızda yerel seçimlere kendi adaylarımızla girme talebi var. Bu doğrultuda çalışmalar yapıyoruz, hazırlıklarımız bu yönde ama konjonktür, siyasi gelişmeler, talepler değişirse, bizim bu konuda siyasi kurullarımız toplanır görüşülür. Ona göre bir karar verilir. Fakat öncelikle şu anda bütün çalışmalarımız, bütün hazırlıklarımız kendi adaylarımızla girme yönünde. Talep tabanımızın talebi, siyasi gelişmeler seçim öncesinde ne getirir oturulur, konuşulur. Gelen teklifler, talepler değerlendirilir.”  

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#İYİ Parti#Ünzile Yüksel#Tekirdağ

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