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Umut ERDEM/ANKARA
Haber Giriş: 04.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

İYİ Partili Türkkan’dan ‘DSÖ bir yıl önce uyardı’ iddiası

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
İYİ Partili Türkkan’dan ‘DSÖ bir yıl önce uyardı’ iddiası
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Dünya Sağlık Örgütü’nün bir yıl önce Türkiye’yi salgın nedeniyle uyardığını, bunun üzerine 12 Nisan 2019’da küresel grip salgını (pandemi) konulu Cumhurbaşkanlığı genelgesinin yayınlandığını açıkladı.

Genelgede, nüfusun büyük çoğunluğunu etkileyebilecek pandemi ihtimaline karşı alınması gereken tedbirlerin sıralandığını ve Sağlık Bakanlığı’ndan ‘pandemik influenza il hazırlık ve faaliyet planı’ istendiğini kaydeden Türkkan, uyarılar üzerine 12 Nisan 2019’da Pandemi konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandığnı söyledi.

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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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