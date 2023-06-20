İYİ Partili Taylan Yıldız istifa etti

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Parti kurucularından ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Taylan Yıldız, partiden istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Parti, 24 Haziran Cumartesi günü yapılacak 3’üncü Olağan Büyük Kurultay çalışmalarına hız verdi. Genel Başkan Meral Akşener, Ankara ATO Congresium’da düzenlenecek kurultay için parti kurullarıyla bir araya gelerek yoğun bir trafik yaşıyor. Akşener’in karşısında henüz bir aday çıkmazken, parti üyeliğinde yaşanan istifalar dikkat çekiyor. Yavuz Ağıralioğlu ile başlayan, Aytun Çıray ve kuruculardan Ahat Andican ile devam eden istifalara dün de kuruculardan Yıldız eklendi. Yıldız’ın da Andican ve Çıray gibi vekil aday listesinin açıklanmasının ardından parti yönetimine karşı bir küskünlük yaşadığı öğrenildi. 2017 yılında Google’daki üst düzey yöneticiliğini bırakarak Türkiye’ye dönen Yıldız, istifasını sosyal medya hesabından “Ne gündeminiz, ne değerleriniz mevcut Ankara düzenindeki sağır kulaklarda karşılık bulmuyor. Ankara sizi duymuyor. Benim meselem, Ankara’nın gençleri duymaması meselesi” sözleriyle duyurdu.

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ORTAK AÇIKLAMA

Öte yandan İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, Twitter’dan “İYİ Parti İl Başkanları ortak açıklamamız” diyerek paylaşım yaptı. Açıklamada özetle “Yapılacak olan kongrede, kurucu liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’i; amasız, fakatsız, lakinsiz Genel Başkan adayı olarak öneriyor, partimize gönül vermiş milyonlarca yol arkadaşımız ve yüce Türk milleti önünde beyan etmeyi bir görev addediyoruz.” denildi.