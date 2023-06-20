×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İYİ Partili Taylan Yıldız istifa etti

Güncelleme Tarihi:

#İYİ Parti#Taylan Yıldız#Meral Akşener
İYİ Partili Taylan Yıldız istifa etti
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 07:00

İYİ Parti’de kurultay tarihi yaklaşırken sürpriz bir istifa geldi.

Haberin Devamı

Parti kurucularından ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Taylan Yıldız, partiden istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Parti, 24 Haziran Cumartesi günü yapılacak 3’üncü Olağan Büyük Kurultay çalışmalarına hız verdi. Genel Başkan Meral Akşener, Ankara ATO Congresium’da düzenlenecek kurultay için parti kurullarıyla bir araya gelerek yoğun bir trafik yaşıyor. Akşener’in karşısında henüz bir aday çıkmazken, parti üyeliğinde yaşanan istifalar dikkat çekiyor. Yavuz Ağıralioğlu ile başlayan, Aytun Çıray ve kuruculardan Ahat Andican ile devam eden istifalara dün de kuruculardan Yıldız eklendi. Yıldız’ın da Andican ve Çıray gibi vekil aday listesinin açıklanmasının ardından parti yönetimine karşı bir küskünlük yaşadığı öğrenildi. 2017 yılında Google’daki üst düzey yöneticiliğini bırakarak Türkiye’ye dönen Yıldız, istifasını sosyal medya hesabından “Ne gündeminiz, ne değerleriniz mevcut Ankara düzenindeki sağır kulaklarda karşılık bulmuyor. Ankara sizi duymuyor. Benim meselem, Ankara’nın gençleri duymaması meselesi” sözleriyle duyurdu.

Haberin Devamı

ORTAK AÇIKLAMA

Öte yandan İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, Twitter’dan “İYİ Parti İl Başkanları ortak açıklamamız” diyerek paylaşım yaptı. Açıklamada özetle “Yapılacak olan kongrede, kurucu liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’i; amasız, fakatsız, lakinsiz Genel Başkan adayı olarak öneriyor, partimize gönül vermiş milyonlarca yol arkadaşımız ve yüce Türk milleti önünde beyan etmeyi bir görev addediyoruz.” denildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İYİ Parti#Taylan Yıldız#Meral Akşener

BAKMADAN GEÇME!

TAURİN DOSYASI | Farelerin ömrünü yüzde 10-12 arasında uzattığı ortaya çıktı, insanların ömrünü de uzatır mı | 9 SORU 9 CEVAP

TAURİN DOSYASI | Farelerin ömrünü yüzde 10-12 arasında uzattığı ortaya çıktı, insanların ömrünü de uzatır mı? | 9 SORU 9 CEVAP

#Sağlık
Katatonik bir kadın tam 25 yıl sonra uyandı Psikiyatrik hastalıkları yeniden şekillendiriyor… ‘Bunun mümkün olacağını hiç düşünmedik’

Katatonik bir kadın tam 25 yıl sonra uyandı! Psikiyatrik hastalıkları yeniden şekillendiriyor… ‘Bunun mümkün olacağını hiç düşünmedik’

#Katatonik
Elinde bir poşetle kapıdan içeri girdi, söyledikleri polisleri bile şoke etti Kurbanının kimliği 25 yıl sonra tespit edildi

Elinde bir poşetle kapıdan içeri girdi, söyledikleri polisleri bile şoke etti! Kurbanının kimliği 25 yıl sonra tespit edildi

#Soğuk Dava