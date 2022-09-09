İYİ Partili Poyraz: CHP ile ittifak kurmadık

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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin 'HDP'ye bakanlık verebiliriz' açıklamasında bulunmuş ve İYİ Partili isimlerden tepki görmüştü. Tekin'in sözlerinin ardından başlayan CHP-İYİ Parti gerilimi İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz açıklamalarıyla zirveye çıktı.

TV100'de katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan İYİ Partili Poyraz, gazetecilerin 'CHP ile ittifak yaptınız mı?' sorusuna 'Seçime giderken şu an CHP ile ittifak kurmadık' yanıtını verdi. Poyraz'ın bu açıklamaları 6'lı masanın geleceğiyle ilgili tartışmalara neden oldu.

KRİZİN DİĞER AYAĞI İSE İYİ PARTİ'NİN ALDIĞI İHALELER

Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş ile İYİ Parti arasındaki 'İhale' tartışmasında da tansiyon düşmüyor. Yarkadaş, İYİ Partililerin HDP'den ihale aldığını iddia etmişti. İYİ Partili Uğur Poyraz ise CHP'li Barış Yarkadaş'ın ihale iddiası için suç duyurusunda bulundu.

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Yarkadaş suç duyurusunun ardından yaptığı açıklamada "Sen İYİ Partili olarak CHP'li belediyeden ihale alıyorsan bunu eleştiririm" dedi. Yarkadaş ihale iddiasının detaylarını paylaşırken "Bir Milletvekili partisinin ittifak ortağı olduğu bir belediyeden ihale almamalı, bir partinin yöneticisi de ihale almamalı, o zaman siz siyasi etiğe aykırı davranmış olursunuz. İYİ Parti'de Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu'na yakınlığıyla bilinen Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, 2021 yılının mart ayında sahibi olduğu Oğuz Ata Mimarlık Mühendislik firması aracılığıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 107 milyon liralık ihale alıyor" ifadelerini kullandı.