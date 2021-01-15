İYİ Partili Özdağ: ‘Basın yoluyla tehdit ediliyorum’

Özdağ şunları söyledi: “81 il başkanı içerisinde bir tek Muğla İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ, ‘Özdağ’ın ihraç edilmesi için imza vermeyeceğim’ dedi. Bütün baskılara direndi. Kendisiyle hiçbir tanışıklığım yok. Muğla’ya doğru yola çıkacağım. Ancak dünden itibaren bana basın yoluyla tehditler geliyor. Eğer Muğla’ya gidersem gereken yapılacakmış. Muğla İl Teşkilatı’nda dün gece 45 kişi istifa ettirildi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, mahkeme kararıyla ilgili, ‘İYİ Parti içine AK Parti tarafından atılmış bir fitne olduğu’ cevabını verdi. Böyle bir terbiyesiz suçlama, Engin Altay’ın ne hakkıdır ne de haddidir.” Özdağ, akşam Muğla Sınırsızlık Meydanı’nda basın açıklaması yaptı: “Bir İl Başkanımızın sadece demokrasi ve hukuk devletinin arkasında durduğu için görevden alınmış olmasını içime sindirmiyorum, kabullenmiyorum.”

İYİ PARTİ MUĞLA İL BAŞKANLIĞI DÜŞTÜ

Özdağ’ın, ihracı için dilekçe vermeyen tek il başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ’ı ziyareti öncesinde Muğla krizi yaşandı. İYİ Parti Muğla İl Başkanlığı’ndan 50 il yönetim kurulu üyesi istifa etti ve Gezgin’in başkanlığı düştü. Partinin Muğla İl Başkanlığı binasının kilidi değiştirildi. İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın “Muğla il başkanımızın tek başına aldığı kararları protesto eden 50 il yönetim kurulu üyesi istifa etmiştir” dedi.