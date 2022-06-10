İYİ Partili Oral, Kılıçdaroğlu ile görüştü

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İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, 2 hafta önce 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olacağına yönelik, "Kılıçdaroğlu'nun Alevi olması benim açımdan bir engel değil. Ama Türk toplumu açısından, yani 'Sünni' diyeceğimiz daha Müslüman kesim tarafında bu bir endişedir. Bu, oy verilmemesi gereken bir problemdir" açıklamasını yaptı.

Gelen tepkiler üzerine partisi tarafından disiplin kuruluna sevk edilen Oral, bugün Kılıçdaroğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından basın mensupların açıklamada bulunan Oral, "Sayın genel başkandan dün randevu istemiştim. Çok naziktiler. Sağ olsunlar bugüne randevu verdi. Geldim. Yapılan o spekülasyona, yanlış anlamalara, bilgi kirliliğine ait değerlendirmede bulunduk. Çok zevkli, keyifli, çok güzel bir karşılama oldu. Nezaketen çok değerliydi. Ben, ağırlaması ve gösterdiği nezaket için kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

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'KİMİ ADAY GÖSTERİRLERSE ONUNLA OLACAĞIZ'

Oral, bir basın mensubunun, 'Kılıçdaroğlu'nun sizin ifadelerinizle ilgili söylediği bir şey oldu mu?' sorusuna da, "O da bunun çarpıtılmış bir ifade, kırpılmış bir ifade olduğunun farkındadır. Bizim Millet İttifakı'nda aday sayın genel başkanımızın, genel başkanların gösterdiği; Kılıçdaroğlu olabilir, başkaları olabilir, çok değerli bir arkadaşımız olabilir; ben ve benim arkadaşlarım sonuna kadar onunla beraber olacağımızı söylemek isteriz" diye cevap verdi.

Oral, disiplin kuruluna sevk edilmesiyle ilgili de, "O bizim parti içimiz. Problem değil" dedi.