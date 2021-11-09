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İYİ Partili Lütfü Türkkan'a TBMM önünde 'istifa' çağrısı

#ANKARA#TBMM#Lütfü Türkkan
İYİ Partili Lütfü Türkkana TBMM önünde istifa çağrısı

ANKARA'da Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu üyeleri, TBMM'nin Çankaya kapısı önünde toplanarak, Bingöl'de şehit ağabeyine küfreden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkan'ı, milletvekilliğinden istifaya çağırdı.

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Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu üyesi yaklaşık 50 kişi, Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gürmen'e küfreden ve tepkiler üzerine grup başkanvekilliği görevinden istifa eden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ı protesto için TBMM Çankaya kapısı önünde toplandı. Burada toplanan kalabalık, 'Şehide uzanan eller kırılsın', 'Lütfü istifa' sloganları attı. Grup adına açıklama yapan konfederasyon Başkanı Sözen, Türkan'ın insan onuruna yakışmayacak bir şekilde şehit ağabeyine küfrettiğini belirterek, "Hiçbir şekilde şehidimizden ve ailesinden özür dilemedi. Kendi koltuğunu garantiye almak için Genel Başkanı'ndan özür diledi. Biz bu yarım yamalak özrü asla kabul etmedik, etmeyeceğiz. Partinin Genel Başkanı'ndan bir özür ve Lütfü Türkkan'ın partiden ihraç etmesini bekledik. Biraz önce İYİ Parti grubunda yaptığı konuşmada, PKK'lı teröristlerin bize sıktığı kurşunlar kadar bizleri üzmüş ve derinden yaralamıştır. Ayrıca kendisinden de şehidimize ve ailesine yönelik bir özür duymadık. Lütfü Türkkan istifa etmelidir. Ha Kandil'de Karayılan, ha Mecliste Lütfü Türkan" dedi. Başkan Sözen ayrıca, şikayetçi oldukları Lütfü Türkan hakkında 1 kuruşluk tazminat davası açtıklarını belirtti.

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#ANKARA#TBMM#Lütfü Türkkan

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