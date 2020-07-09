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Haber Giriş: 09.07.2020 - 08:18,Son Güncelleme:

İYİ Parti’li Levent Özeren’den Semiha Yıldırım’a çirkin sözler

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İYİ Parti’li Levent Özeren’den Semiha Yıldırım’a çirkin sözler
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İYİ Partili Levent Özeren, Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında hakarete varan sözlere imza attı

İYİ Partili Levent Özeren, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, tedavi olmak için hastaneye giden Semiha Yıldırım için, "Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. 'Etik değil' diyene bak, böyle başa böyle tarak!" paylaşıında bulundu.

 İYİ Partili Levent Özeren sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında çirkin sözlere imza attı.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda Özeren, Semiha Yıldırım hakkında, "Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. 'Etik değil' diyene bak, böyle başa böyle tarak!" dedi. İYİ Partili Özeren, bir süre sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımı sildi.

Özeren'in, HDP'li Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yapılan hakaretlere karşı tepki mesajları paylaşmasının ardından Semiha Yıldırım ile ilgili bu sözleri paylaşması tepki topladı.

İYİ Parti’li Levent Özeren’den Semiha Yıldırım’a çirkin sözler

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