İYİ Parti’li Kavuncu’ya saldırıda tutuklama

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, önceki gün televizyon programı çıkışı ‘Bir şey sorabilir miyim?’ diyerek yanına yaklaşan birinin yumruklu saldırısına uğramıştı. Kavuncu, aldığı sert yumruk darbesiyle yere düşerken, saldırgan kaçmıştı.

Polis saldırganı yakalamak için bölgedeki kamera görüntülerini incelemeye aldı. Saldırganın Silivri’ye gittiği belirlendi. Silivri’deki ev adresi belirlenerek dün sabah 05.30 sıralarında operasyon düzenlendi. Adının Sinan Oral olduğu belirlenen saldırgan gözaltına alındı. Oral, “İYİ Parti’ye sempati duyuyorum. Ümit Özdağ’ın Kavuncu hakkındaki FETÖ iddiaları sonrasında, Buğra Kavuncu’ya antipati duymaya başladım” dedi. Galerici Sinan Oral, Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından ‘kasten yaralama’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VALİLİK: ŞİDDETLE KINIYORUZ

İstanbul Valiliği de yaptığı açıklamada, olayla ilgili bilgi vererek, “Yapılan çalışmalar neticesinde saldırganın 1990 doğumlu şüpheli olduğu tespit edilmiş ve Silivri ilçemizdeki adresinde yakalanmıştır. Tahkikat devam etmektedir. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor ve sayın İsmail Buğra Kavuncu’ya geçmiş olsun diyoruz” denildi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara