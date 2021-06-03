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Gündem
Fatma AKSU / İSTANBUL
Haber Giriş: 03.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

İYİ Partili Kavuncu’ya FETÖ’den takipsizlik

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
İYİ Partili Kavuncu’ya FETÖ’den takipsizlik

İstanbul Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ’ın iddiaları üzerine hakkında FETÖ soruşturması açılan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Ümit Özdağ, 19 Ekim 2020’de katıldığı bir televizyon programında, Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu ve örgütle ilgili bir dernekte bir dönem görev yaptığını iddia etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddialarla ilgili re’sen soruşturma başlattı. Ümit Özdağ da geçtiğimiz günlerde davet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek ifade verdi. Soruşturmayı 31 Mayıs’ta tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Buğra Kavuncu’nun örgütle irtibatını gösteren somut bir veriye rastlanmadığını, örgüt ve bağlantılı şirketleriyle para bağlantısının bulunmadığını, beyan ve iddialar dışında delil bulunmadığını ifade ederek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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