İYİ Parti’li Dikbayır’a ihraç istemi

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Zorlu, soruları özetle şöyle yanıtladı:



DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ



(Ümit Dikbayır hakkındaki iddialar) Kamuoyumuzda bir süredir, bazı istifa eden arkadaşlar esas alınarak İYİ Parti’ye haksız bir yön verilmeye çalışıldığını görüyoruz. Elbette eleştirilere açığız. Ancak iş, gerçek dışı beyanlara geldiği zaman bu başka bir şey. Bahsettiğiniz isim bugün (dün) Genel Başkanımızın imzaları ile yetkileri çerçevesinde; tedbirli ve kesin ihraç istemi ile disiplin kuruluna sevk edildi. “(Akşener’in oteli olan ve fuhuş yaptıran polis müdürü iddiası) Genel Başkanımız uzun yıllardır politikada. Bu ülkede İçişleri Bakanlığı yaptı. Kimsenin cesaret edemediği konulara girerek çok ciddi bir bakanlık süreci geçirdi. Bu bakımdan açıklamalarının iyi irdelenmesi gerektiğini tavsiye ediyorum. Sayın Genel Başkanımız, konuyla ilgili bilgi ve detayları İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya ile paylaştı.



50 ARTI 1 SİSTEMİ



(50+1 sisteminin kaldırılması) Biz bu açıklamanın hukuki ve siyasal açıdan en somut ifadesini ortaya koyan siyasi partiyiz. O günlerde çok anlaşılmadı, bazı çevreler farklı noktalara çektiler ama görüyorsunuz ki, 50+1 sisteminin taşınması mümkün değil.”



İSTİFA EDECEĞİNİ DUYURDU



Gelişmeler üzerine kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Ümit Dikbayır, hafta sonu istifa edeceğini duyurdu. Bu arada İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu üyesi Çağdaş Çelik de partisinden istifa etti.