İYİ Partili Dikbayır, kendisi hakkında suç duyurusunda bulundu

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İYİ Parti’de kesin ihraç talebiyle Disiplin Kurulu’na sevk edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, TBMM Başkanlığı'na verdiği dilekçede, "Hakkımdaki iddia ve ithamlara ilişkin olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı vasıtasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunarak konunun yargı tarafından incelenmesi ve soruşturulması için avukatım tarafından başvuruda bulunulmuştur" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyen Dikbayır, şunları kaydetti:

"Anayasanın 83'üncü Maddesinin ikinci fıkrası gereğince 'Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclis'in kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz.' Anayasanın amil hükmü gereği bu ihbara konu oluşturan hususların yargı makamlarınca soruşturulabilmesi ve gereği işlemlerin ifa edilebilmesi için yasama dokunulmazlığımın kaldırılması hususunda gereği işlemlerin yerine getirilmesi hususunu Yüce Makamınızdan saygılarımı arz ederim."