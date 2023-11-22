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İYİ Partili Dikbayır, kendisi hakkında suç duyurusunda bulundu

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#Ümit Dikbayır#İYİ Parti#TBMM
İYİ Partili Dikbayır, kendisi hakkında suç duyurusunda bulundu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2023 17:14

İYİ Parti'den ihracı istenen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM Başkanlığı'na dilekçe verdi.

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İYİ Parti’de kesin ihraç talebiyle Disiplin Kurulu’na sevk edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, TBMM Başkanlığı'na verdiği dilekçede, "Hakkımdaki iddia ve ithamlara ilişkin olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı vasıtasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunarak konunun yargı tarafından incelenmesi ve soruşturulması için avukatım tarafından başvuruda bulunulmuştur" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyen Dikbayır, şunları kaydetti:

"Anayasanın 83'üncü Maddesinin ikinci fıkrası gereğince 'Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclis'in kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz.' Anayasanın amil hükmü gereği bu ihbara konu oluşturan hususların yargı makamlarınca soruşturulabilmesi ve gereği işlemlerin ifa edilebilmesi için yasama dokunulmazlığımın kaldırılması hususunda gereği işlemlerin yerine getirilmesi hususunu Yüce Makamınızdan saygılarımı arz ederim."

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#Ümit Dikbayır#İYİ Parti#TBMM

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