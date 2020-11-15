İYİ Parti’li bir gruptan ‘istifa etsinler’ eylemi

‘DEMOKRASİ AÇISINDAN DRAMATİK’

Grup adına açıklamayı İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Ayşe Melda Topyay yaptı. Parti içindeki krize gerekli müdahalelerin yapılmadığını ifade eden Topyay, “Son zamanlarda tartışmalara boğulan partimizde yaşanan krize çözüm üretmesi gereken yöneticilerin kendi küçük iktidar alanlarını koruma gayretinden başka çözüm üretememesi, yaşanan krizi derinleştirmektedir. Burada olmamızın gayesi, temel dinamiğini Türk milliyetçilerinin oluşturduğu partimizin ilkelerine aykırı gördüğümüz uygulamalara itiraz etmek ve hukukun işletilmesine katkı sağlamaktır. Dün itiraz ettiğimiz tüm parti içi antidemokratik uygulamaların partimizde yaşanıyor olması, liyakatin ve hakkaniyetin yerine dar ekipçi ve pragmatist zihniyetin yönetim tarzı olarak belirlenmesi demokrasimiz açısından dramatiktir” dedi.

‘İL BAŞKANLIĞI KALKAN DEĞİLDİR’

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun kendi isteği ile istifa etmesi gerektiğini ifade eden Topyay, “Hakkında savcılık soruşturması bulunan İstanbul il başkanımız biri ya da birileri istediği için değil hukuken istifa etmeli ve soruşturmanın sonucunu sıfatsız bir şekilde beklemelidir. Nasıl ki genel merkezdeki herhangi bir sıfat hakaret kürsüsü değilse, İYİ Parti İl Başkanlığı sıfatı da hukuk karşısında kalkan değildir” dedi.