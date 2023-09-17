İYİ Partili Bilge Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler: İttifakı kendi için tasarladı

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İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz sosyal medya platformu üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sert sözlerle yüklendi. Bilge Yılmaz, Kılıçdaroğlu'nun kendisini ittifakın merkezine koyması anlayışı ile ortak bir yol yürünemeyeceğini belirtti.

Bilge Yılmaz'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

Partiler ve siyasi aktörler seçim sonrası yeni yollar arayışında. Burada doğruyu bulabilmek için teşhisin doğru yapılması şart. Kolay kazanılacak bir seçimi yanlış strateji yüzünden kaybettik. Peki bu strateji neden yanlış inşa edildi?

TEK ADAM DAYATMASI

Aslında cevap çok basit. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafındaki çıkar grupları, kendi geleceklerini milletimizin menfaatlerinin önüne koyarak kendi çarklarını döndürecek şekilde ittifakı tasarladılar. Süreç dürüst ve şeffaf bir şekilde yürütülmedi. Son düzlükte ortakların yapıcı onerililerini reddeden bir tek adam dayatmasıyla ardı ardına hatalar yapıldı. Ve seçim AK Parti'ye adeta hediye edildi.

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"SEÇİM HEZİMETİNİN SORUMLULUĞUNU ALMADI"

Benzer stratejileri uygulayıp farklı sonuçlar beklemeyi bırakmalıyız. Hemen her partide bulunan ve Kılıçdaroğlu'nun ittifak modelini merkeze alan anlayış ile daha fazla yol yürüyemeyiz. Reddettiğimiz model, kusursuz işleyen ve başarılı bir ittifak değildir. Aksine istisnasız bütün ittifak partilerini zayıflatan ve başarısızlık karşısında sorumluların maliyet ödemediği problemli bir yapıdır. Toplumdaki karamsarlığı ve çaresizliği kıracak, özellikle gençlerimize umut verecek formüllere, politikalara her zamankinden daha çok ihtiyacımız var.

Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Türkiye sahipsiz değildir, muhakkak ki çözüm üreteceğiz!