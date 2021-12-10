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İYİ Parti'de 'kadına şiddet' iddiası: Darp raporu aldı, şikayetçi oldu

#İYİ Parti#Darp#Rıfat Kıncı
İYİ Partide kadına şiddet iddiası: Darp raporu aldı, şikayetçi oldu

Kütahya'da İYİ Parti İl Yönetim Kurulu üyesi Sülbiye Yüksel, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Rıfat Kıncı tarafından darp edildiğini iddia etti. Hastaneden darp raporu alan Yüksel'in, Kıncı'dan şikayetçi olduğu öğrenildi.

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İddiaya göre, 7 Aralık günü parti binasında toplantı sonra meydana gelen olayda, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Rıfat Kıncı, İYİ Parti İl Yönetim Kurulu üyesi Sülbiye Yüksel'e yumruklu saldırıda bulundu. Hastaneden darp raporu alan Yüksel'in, Kıncı'dan şikayetçi olduğu öğrenildi. Şikayet üzerine Rıfat Kıncı'nın polis merkezinde ifadesi alındığı ve suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ERENLER'DEN KINAMA

Yüksel'e yönelik darp olayı üzerine AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler yazılı açıklama yaptı.

Erenler açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türk kadınının en büyük timsali, Osmanlı İmparatorluğu’nun Devlet Anası, Hayme Ana’nın memleketi, seçim bölgem Kütahya’da; bugün yaşanan kadına şiddet olayı hepimizi derinden etkiledi. Kadın bir Genel Başkanın başkanlık ettiği İYİ Parti’nin Kütahya İl Yönetim Kurulu üyesi, yine aynı partide siyaset yapan ilçe başkanı tarafından küfürlere ve fiziksel şiddete maruz kaldı. Hepimizi ziyadesiyle müteessir eden bu çirkin hadiseyi şiddetle kınıyor, mağdur olan kardeşimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

AK Parti olarak kadına şiddetle sıfır tolerans ilkesiyle, bugüne kadar kıyasıya mücadele ettik, etmeye de devam ediyoruz. Bu faciada; saldırganla mağdurun aynı partide olması hele hele de siyasetle iştigal edip örnek teşkil etmeleri gerekirken, isimlerinin bu şekilde anılmasını olayın ayrıca vahim bir tarafı olarak görüyorum. Kadim şehrimiz Kütahyamızın isminin böyle bir olayla gündeme gelmesinden de son derece üzüntü duydum. Maalesef son günlerde muhalefet partilerinin gerek TBMM’mizde, gerekse farklı mekanlarda aziz milletimizin huzurunda sergilediği olaylar hepimizi utandırmaktadır. Muhalefet partileri küfür eden, şiddet uygulayan gibi olumsuz sıfatlarla her geçen gün daha da fazla anılır olmaktadırlar. AK Parti olarak siyasete yakışmayan bu çirkin üslup ve tavırlara 84 milyon vatandaşımızın, bilhassa çocuklarımızın ve gençlerimizin şahit olmaması için ne gerekiyorsa yapacağız. Çok iyi küfreden, çok iyi şiddet uygulayan İYİ Parti’nin ilerleyen günlerde daha nasıl iyiliklerini göreceğiz bakalım."

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#İYİ Parti#Darp#Rıfat Kıncı

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