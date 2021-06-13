İYİ Partili başkana saldırıda ‘işlem tamam’ telefonu

Trabzon'un Yomra ilçesi belediye başkanı İYİ Partili Mustafa Bıyık, önceki sabah 08.40’ta makam aracıyla belediye binasına geldi. Araçtan indiği sırada H.A.’nın (29) silahlı saldırısına uğradı. Yaklaşık 7 metre mesafeden tabancayla 5 el ateş eden H.A., koşarak bölgeden kaçtı. Makam aracını kendisine siper eden Başkan Bıyık, saldırıdan yara almadan kurtuldu. Belediyeye ait güvenlik kamerasına yansıyan saldırı sonrası önce azmettirici olduğu öne sürülen T.K. (30), ardından da tetiği çeken H.A. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İNŞAAT YÜZÜNDEN Mİ?

Olay yerine yaklaşık 3 kilometre mesafede köy yolunda bir araçta polis ekiplerince yakalanan H.A.’nın, olaydan sonra girdiği binada bir dairenin ziline bastığı, kapıyı açan kadından “Hasımlarım peşimde, cep telefonunuzla görüşebilir miyim?” diyerek telefonunu aldığı, ardından da T.K.’yi arayıp “İşlem tamam” dediği belirtildi. Aranan numaradan yola çıkan ekiplerin önce T.K.’yi, ardından da H.A.’yı yakaladığı ifade edildi. H.A.’nın üzerinde bulunan suç aleti silahın, el yapımı ruhsatsız tabanca olduğu tespit edildi. Saldırının, ilçede ihalesi iptal edilen kültür merkezi inşaatı ile bağlantılı olduğu değerlendirilirken, şüphelilerin sorguları sürüyor.

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