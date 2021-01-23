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Gündem
Burhan CEYHAN/ AYDIN (DHA)
Haber Giriş: 23.01.2021 - 11:24 | Son Güncelleme:

İYİ Partili başkan Aytekin Kaya'nın kısıtlama saatlerinde katıldığı kutlama büyük tepki çekti

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İYİ Partili başkan Aytekin Kaya'nın kısıtlama saatlerinde katıldığı kutlama büyük tepki çekti
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Aydın'ın İncirliova Belediye Başkanı İYİ Partili Aytekin Kaya'nın katıldığı bir doğumgünü kutlaması sosyal medyada çok tepki çekti. Kaya, sokağa çıkma kısıtlamasında kalabalık bir grupla maske ve sosyal mesafe kuralına uymayarak doğum günü partisi yaptı. Partiye katılanlardan birinin sosyal medyadan canlı yayınladığı görüntüler büyük tepki çekti.

İncirliova Belediye Başkanı İYİ Partili Aytekin Kaya, dün akşam kısıtlama saatlerinde 54'üncü yaş gününü kendisine ait deve çiftliğinde arkadaşlarıyla kutladı.

Sazlı- sözlü kutlama, doğum gününe katılanlardan birinin sosyal medya hesabından canlı yayınlandı. Görüntüleri izleyenler, pandemiye rağmen maske ve sosyal mesafeye dikkat edilmediğini, ayrıca doğum gününün kısıtlama saatlerinde gerçekleştiğine dikkat çekerek tepki gösterdi.

Bazı kullanıcılar ise İYİ Partili Meclis Üyesi Muammer Öztürk'ün geçen hafta koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

İYİ Partili başkan Aytekin Kayanın kısıtlama saatlerinde katıldığı kutlama büyük tepki çekti

İYİ Partili başkan Aytekin Kayanın kısıtlama saatlerinde katıldığı kutlama büyük tepki çekti

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