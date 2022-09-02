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İYİ Partili Bahadır Erdem'in makam aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti

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#İYİ Parti#Bahadır Erdem#Kaza
İYİ Partili Bahadır Erdemin makam aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2022 02:20

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in makam şoförlüğünü yapan Murat Aydemir (49), kullandığı ciple Eskişehir-Bursa karayolunda yolun karşısına geçmek isteyen Yüksel Tekin (51) adlı kadına çarptı. Tekin hayatını kaybederken, araçta bulunan Bahadır Erdem kazayı yara almadan atlattı. Kazanın ardından sürücüsü Aydemir gözaltına alındı.

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Kaza, geç saatlerde Eskişehir-Bursa karayolu 4üncü kilometresinde meydana geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdemin makam şoförlüğünü yapan Murat Aydemir yönetimindeki 34 UN 1817 plakalı cip, yolun karşısına geçmeye çalışan Yüksel Tekin’e çarptı. Ağır yaralanan kadın, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tekin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaza sırasında araçta olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem yara almazken, makam şoförü Murat Aydemir ise jandarma ekiplerince gözaltına alınarak ifadesi için Çukurhisar Jandarma Karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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#İYİ Parti#Bahadır Erdem#Kaza

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