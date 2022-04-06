İYİ Parti'li Ağıralioğlu: Partimde iyilik adına mücadeleye devam edeceğim

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İYİ Parti'de yeni Başkanlık Divanı'nda görev verilmeyen ve istifa edeceği iddiası gündeme gelen İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısına katıldı. Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanlığı yaptığı divanda görev almayan Ağıralioğlu, Genel Başkan Meral Akşener'in konuşmasını dinledikten sonra çıkışta basın mensuplarına açıklamada bulundu. Ağıralioğlu, partisinde mücadele etmeye devam edeceğini belirterek, 4 yıldır genel başkan ve partinin kendisine verdiği görevleri yerine getirdiğini söyleyip, "Bu son divan değişikliğinin toplumda bir endişe ve üzüntü yaratması, siyasetin sorumlu dilinin bunca kamplaşma arasında ortak bir endişeye dönebileceğinin göstergesidir. Partim adına bana tevcih edilen bütün görevleri ifa ederken, genel başkan dahil partinin milletvekilleri, yol arkadaşlarımız dahil bütün milletimizin iftiharı ve övüncü olduğuma inanıyorum" diye konuştu.



'GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ, GENEL BAŞKANLARIN UHDESİNDE'



Son divan değişikliğinin kamuoyunda bu kadar yankı uyundurmasını, partisinin siyasi gücüne bağladığını söyleyen Yavuz Ağıralioğlu, bu değişikliğin millet vicdanında ortak üzüntüye dönebilmesinin, kendisi ve partisi adına iftihar olduğunu kaydetti. Ağıralioğlu, "Milletimize namus sözüm şudur; ben bunca kamplaşma arasında, herkesin kendine üzülüp kendisine sevindiği bu zeminde memleketimin ortak üzüntüsü olabilmenin iftiharıyla partimde iyilik adına mücadele etmeye devam edeceğim. Görev değişikliği, genel başkanların uhdesindedir. Ben, kendisine görev tevdi edilince 'iyi', görevden alınınca 'kötü' diyecek kadar karakteri ve mizacı zayıf biri değilim. Ben bundan sonra da milletimizin bu değişiklik dolayısıyla ilgisinin, alakasının ve ümitlerinin bize siyasi sorumluluk yüklediğine inanıyorum. Ben makam ve mevkilerden güç alarak değil kalbimden kuvvet alarak konuşuyorum ve konuşmaya devam edeceğim" dedi.