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İYİ Partili Ağıralioğlu: Niçin istifa edeyim?

#Yavuz Ağıralioğlu#İyi Parti#İstifa
İYİ Partili Ağıralioğlu: Niçin istifa edeyim

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinin yeni Başkanlık Divanı’nda görev alamaması üzerine istifa edeceğine yönelik söylemlere tepki gösterdi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçen hafta partisinin başkanlık divanında değişiklikler yaptı. Akşener, Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı olan Ağıralioğlu’na yeni divanda görev vermeyerek dikkat çekti. Bu değişikliğin ardından Ağıralioğlu’nun ‘partisinden istifa edeceği’ iddiaları kulislerde dolaşmaya başladı. Ağıralioğlu, ‘istifa edeceğine yönelik haberlerin doğru olup olmadığına’ yönelik Hürriyet’in sorusuna şu yanıtı verdi:

İSTİFA SEBEBİ DEĞİL

“Niçin istifa edeyim? Görev değişikliği istifa sebebi değildir. Görevler verilir, değiştirilir, alınır. Görevleri de Genel Başkan verir. Görev verilince ‘İyi’ demek, alınınca ‘Kötü’ demek mizacı zayıf insanların işidir. Yerime görev alan arkadaşım inançlı, milliyetçi, mücadele adamıdır. Başarılı olacağına inanıyorum. Ben de başarılı olması için ne gerekirse yapacağım. Milletimize ve devletimize karşı sorumluluğumuzu makamlardan, mevkilerden değil, kalbimizden, inancımızdan alıyoruz. Kalbimizi ve inancımızı kaybetmediğimiz müddetçe ‘İYİ’lik yolunda mücadeleye devam edeceğiz.” 

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#Yavuz Ağıralioğlu#İyi Parti#İstifa

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