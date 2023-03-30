Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İYİ Partili Ağıralioğlu istifa etti... "Hüzünle ayrılıyorum"

Güncelleme Tarihi:

#İYİ Parti#Yavuz Ağıralioğlu#İstifa
İYİ Partili Ağıralioğlu istifa etti... Hüzünle ayrılıyorum
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2023 07:00

İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, dün İYİ Parti’den istifasını açıklarken kendisine başka partiden teklif gelip gelmediği sorusuna “Bana gelmiş bir teklif, görüşme, bir istişare olmamıştır. Seçime iki ay kala parti değiştirmenin itibara zarar verdiğine inananlardanım” karşılığını verdi.

Haberin Devamı

Ağıralioğlu, dün TBMM’de düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi:

MERTLİKLE KAYBETMEYİ YEĞLEDİM: “Siyasi mücadelem içindeki pozisyonum partime yük olmaya başlamıştı. Benim için erdemli ve zorunlu bir seçenek haline gelmişti istifa. Kuralsız, ahlaksız, ilkesiz, ölçüsüz kazanmaktansa; mertlikle kaybetmeyi yeğleyen siyasi dili önceledim.İYİ Parti’den hüzünle ayrılıyorum. Parti önceleyen değil devlet önceleyen, siyasi mücadele önceleyen değil memleket önceleyen bir siyasi ahlak ile yürümek zorundayız.”

'GENEL BAŞKAN’LA GÖRÜŞÜP HELALLEŞMEK İSTERDİM'

“Pazartesi günü Genel Başkan’dan randevu talep ettim. Genel Başkan benden duysun istedim. Burada Genel Başkan’ın da bu vedaya hakkı var diye düşündüm. Ama imkân bulamadık. Böyle demek zorunda kaldım. Bu vedanın gölgesine pazarlık gölgesini düşürmek nedir ya? Genel Başkan’la kendim görüşüp helalleşmeyi isterdim.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İYİ Parti#Yavuz Ağıralioğlu#İstifa

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: Sıcaklıklar 8-15 derece düşüyor... Yoğun kar alarmı

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: Sıcaklıklar 8-15 derece düşüyor... Yoğun kar alarmı

#Meteoroloji
20 bin Togg sahibi bugün belli olacak... 177 bin 467 kişi sipariş oluşturdu

20 bin Togg sahibi bugün belli olacak... 177 bin 467 kişi sipariş oluşturdu

#Togg
Neden çocuklar soğuk havalarda yetişkinler kadar çok üşümüyor (Sebebi sürekli koşuşturmaları değilmiş)

Neden çocuklar soğuk havalarda yetişkinler kadar çok üşümüyor? (Sebebi sürekli koşuşturmaları değilmiş!)

#Sağlık