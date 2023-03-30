İYİ Partili Ağıralioğlu istifa etti... "Hüzünle ayrılıyorum"

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Ağıralioğlu, dün TBMM’de düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi:

MERTLİKLE KAYBETMEYİ YEĞLEDİM: “Siyasi mücadelem içindeki pozisyonum partime yük olmaya başlamıştı. Benim için erdemli ve zorunlu bir seçenek haline gelmişti istifa. Kuralsız, ahlaksız, ilkesiz, ölçüsüz kazanmaktansa; mertlikle kaybetmeyi yeğleyen siyasi dili önceledim.İYİ Parti’den hüzünle ayrılıyorum. Parti önceleyen değil devlet önceleyen, siyasi mücadele önceleyen değil memleket önceleyen bir siyasi ahlak ile yürümek zorundayız.”

'GENEL BAŞKAN’LA GÖRÜŞÜP HELALLEŞMEK İSTERDİM'

“Pazartesi günü Genel Başkan’dan randevu talep ettim. Genel Başkan benden duysun istedim. Burada Genel Başkan’ın da bu vedaya hakkı var diye düşündüm. Ama imkân bulamadık. Böyle demek zorunda kaldım. Bu vedanın gölgesine pazarlık gölgesini düşürmek nedir ya? Genel Başkan’la kendim görüşüp helalleşmeyi isterdim.”