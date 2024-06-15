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İYİ Parti’den ‘varoluşsal’ ayrılık

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#İYİ Parti#Seyithan İzsiz#İstifa
İYİ Parti’den ‘varoluşsal’ ayrılık
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2024 07:00

31 Mart yerel seçiminden sonra İYİ Parti Meclis grubunda başlayan ayrılık rüzgârı dün İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz’in istifasıyla sürdü.

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Partisinden ayrıldığını sosyal medya hesabından açıklayan İzsiz, “Genel seçim süreci, genel seçim sonrasında yapılan kongre; yerel seçim süreci ve sonrasındaki yapılanma partiyi varoluş amacından kopardı. Sözümün, tavrımın ve ilkelerimin partiyle artık bağdaşmadığını üzüntüyle ifade etmek isterim” dedi. 2023 genel seçiminde 43 milletvekili çıkaran İYİ Parti Meclis Grubu, 8’inci istifayla karşılaştı. İYİ Parti’nin Meclis’teki sandalye sayısı 35’e düştü. İzsiz, açıklamasında şunları kaydetti:

“Yapacağım makam bulunan işleri layıkı ile yapamazsam, görev vebalinin altında ezileceğimi hissediyorum. Tüm iyi niyetlerimle, İYİ Parti’nin bahtının açık olmasını dilerim.”         

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#İYİ Parti#Seyithan İzsiz#İstifa

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