İYİ Parti’den ‘varoluşsal’ ayrılık

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Partisinden ayrıldığını sosyal medya hesabından açıklayan İzsiz, “Genel seçim süreci, genel seçim sonrasında yapılan kongre; yerel seçim süreci ve sonrasındaki yapılanma partiyi varoluş amacından kopardı. Sözümün, tavrımın ve ilkelerimin partiyle artık bağdaşmadığını üzüntüyle ifade etmek isterim” dedi. 2023 genel seçiminde 43 milletvekili çıkaran İYİ Parti Meclis Grubu, 8’inci istifayla karşılaştı. İYİ Parti’nin Meclis’teki sandalye sayısı 35’e düştü. İzsiz, açıklamasında şunları kaydetti:

“Yapacağım makam bulunan işleri layıkı ile yapamazsam, görev vebalinin altında ezileceğimi hissediyorum. Tüm iyi niyetlerimle, İYİ Parti’nin bahtının açık olmasını dilerim.”