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İYİ Parti'den Türkkan açıklaması: Affedilemez bir hata

#Lütfü Türkkan#Yavuz Ağıralioğlu#İYİ Parti
İYİ Partiden Türkkan açıklaması: Affedilemez bir hata

Lütfü Türkkan’ın durumuyla ilgili açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu, “Bir kadın olan genel başkanın böyle bir hatayı görmezden gelmesi mümkün değildir. Görevden el çektirildi. Bu memlekette kimse hiç kimseye bu kadar galiz laflarla küfür edemez” dedi.

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Lütfü Türkkan olayı ile ilgili, “Hiçbir gerekçe söylenen çirkin sözü meşrulaştıramaz. Amasız, fakatsız yanlışı yapanı görevden çekmeyi biliriz. Görmezden gelmeyiz. Lütfü Türkkan’ı görevden çekiyoruz” dedi.

HİÇBİR GEREKÇE MEŞRULAŞTIRAMAZ

Ağıralioğlu, açıklamasında özetle şunları söyledi: “Bingöl’de Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın söylediği sözü hiçbir gerekçe meşrulaştıramaz. Böyle bir şeyi asla meşru göremeyiz, makbul bulamayız. Bir kadın olan genel başkanın böyle bir hatayı görmezden gelmesi mümkün değildir. Bugün (dün) seçimimiz var. Görevden el çektirildi. Biz hata yapınca hatasıyla yüzleşebilen, sorumluluğunu taşıyabilen, hatasının bedelini ödeyebilen bir partiyiz. Yanlışlarıyla yüzleşebilen, özür dileyebilen ve bu yanlıştan dolayı yanlışı yapan arkadaşını temsil makamından geri çekebilen bir partiyiz. Bu memlekette kimse hiç kimseye bu kadar galiz laflarla küfür edemez.

(Partide disiplin süreci) Seçimi yapacağız, konuşacağız. Sonra süreç neyi gerektiriyorsa, milletimize ait sorumluluklarımız neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Mekanizma nasıl işliyorsa, işin teknik tarafı ayrıdır. Affedilemez bir hata. Bugünü atlatalım, detaylarına yarın bir daha bakarız.”

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YERİNE ERHAN USTA GELDİ

İYİ Parti TBMM Grubu, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında olağanüstü toplandı. Bingöl'de şehit yakınına küfrettiği için İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden Lütfü Türkkan'ın yerine bu göreve, Samsun Milletvekili Erhan Usta seçildi.

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#Lütfü Türkkan#Yavuz Ağıralioğlu#İYİ Parti

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