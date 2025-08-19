×
HABERLERGündem Haberleri

İYİ Parti’den ‘Terörsüz Türkiye’ istifası

Güncelleme Tarihi:

İYİ Parti’den ‘Terörsüz Türkiye’ istifası
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2025 21:19

İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar, "Terörsüz Türkiye" sürecine destek vermek amacıyla bazı ilçe başkanları ile partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Akar, yaptığı yazılı açıklamada, il yönetimi, Artuklu, Dargeçit, Midyat, Savur, Mazıdağı, Nusaybin ve Yeşilli ilçe yönetimleriyle "Terörsüz Türkiye" sürecine destek vermek amacıyla partilerinden istifa ettiklerini belirtti.

Bugün attıkları bu adımın, sadece bir istifa değil, toplumsal barışa ve kardeşliğe bir davet ve çağrı olduğunu belirten Akar, şunları kaydetti:

"İYİ Parti'nin bu sürece karşı duruşu ve tutumu, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu gibi önemli bir sürece dahi katkı ve destek sunmaması, bizleri halkımıza karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek adına bu kararı almaya mecbur bırakmıştır. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Mardin halkının çoğunluğu çözümden, diyalogdan, kardeşlikten yanadır. Biz de bu sesi duyduk. Bu istifa kararıyla bu sese tercüman olmayı tarihi bir görev saydık. Bize inanan, destek veren tüm Mardin halkına birlikte yol yürüdüğümüz teşkilat mensuplarımıza, gönüllülerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz."

 

