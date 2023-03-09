İYİ Parti'den Selahattin Demirtaş'ın Akşener'e yazdığı mektuba yanıt! Dicle Canova canlı yayında aktardı

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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e mektup yazdı. Cezaevinde bulunan Demirtaş, mektubu HDP seçmeni kimliğiyle kaleme aldığını belirterek "Biz de HDP seçmeninin oyuna ve desteğine talibiz; ama HDP'yi kurumsal olarak muhatap almaya karşıyız.' diyorsanız hemen belirtmeliyim ki, tıpkı diğer partilerin seçmenlerinin yaptığı gibi ben de siyasi haklarımı koruma görevi ve sorumluluğunu HDP'ye vermiş bulunuyorum. Dolayısıyla çok güvendiğim HDP yönetiminin kararı hangi yönde olursa benim de oy tercihim aynı yönde olacak, doğal olarak" ifadelerini kullandı.

Demirtaş mektubunda "Siz Millet İttifakının bir parçası olarak kendi ittifakınızdaki partilerle bile kıran kırana bir müzakere yürüttünüz. Size hak olan müzakere siyaseti, HDP için neden bir hak değil? HDP seçmenini ikinci sınıf yurttaş, iradesiz vatandaş olarak görmediğinizden eminim. O halde HDP'nin, oy vereceği Cumhurbaşkanı adayı ile müzakere yapmasının nasıl bir sakıncası olabilir?" ifadelerine yer verdi.

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CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, İYİ Parti cephesinden mektuba gelen yanıtı aktardı...

Mektupla başlayalım. Ben de merak ettim açıkçası. İYİ Parti cephesi mektuba 'Siyasette mektup üzerinden iletişim mi olur? Böyle bir metot yok. Dolayısıyla konuşacak bir şey de yok. Meral Akşener'in tutumunu çok net açıkladı. Türkiye'de devletin teamülü var, seçimden sonra da aynı tavır uygulanacak' yanıtını veriyor.

'Bir kez daha biz partilerin içişlerine karışmayız, 3'üncü partilerle diyaloglarına karışmayız. Bizi ilgilendiren 6'lı masanın hukuku. Biz kervan yolda anlayışıyla hareket etmedik' diyorlar. Kısa, uzun vadede ne yapılacaksa deklare edildi, altına imza atıldı. Ziyaret etmesinde görüşmesinde İYİ Parti şu an bir sakınca görmüyor.

'6'lı birilerinin desteğini almak için ilkelerinden taviz vermez. Bu ilkelerinde evrensel değerler olduğunu vurguluyorlar. Herhangi bir zümreye değil, 85 milyonu kapsayacak ilkeler' diyorlar.

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CUMHUR İTTİFAKI GENİŞLEYECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ardından bugün de Destici ile 16.30'da görüşecek. Şöyle bir durum var; İttifak protokolü YSK'ya sunulacak. 1 haftalık süreç olacak. Dolayısıyla İttifak genişleyecekse diğer partilerin isimlerinin ne şekilde dahil olacaklarının yer alması gerekiyor. Belli ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Devlet Bahçeli ile görüş alışverişinde bulundu. Birazdan da Destici ile konuşacak.

DSP VE ANAP CUMHUR İTTİFAKI YOLUNDA

2 parti daha yeşil ışık yakıyor. Anavatan ve Demokratik Sol Parti. HDP'nin masaya gelme gibi bir talebin olmadığını söylüyor Önder Aksakal. DSP'nin kurumsal bir yapı olduğunu 3 kere hükümeti yönettiğini hatırlatıyor Önder Aksakal. Yapıların hangi kaynaklar ile hizalandığına bakarım diyor. Şu ana kadar resmi olarak bir görüşme olmadı. Bu görüşmeyiz anlamına gelmez dedi.

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Cumhur İttifakına yeşil ışık yakan diğer bir parti Anavatan partisi. İbrahim Çelebi, Millet İttifakı'ndan da bize bir talep vardı. Gerekçelerimizi ilettik, o tarafta olmayacağımızı belirttik. He Kılıçdaroğlu'nun tebrik ettim, o ayrı" dedi. Turgut Özal tarafından kurulduğunu hatırlatan Çelebi, Türkiye'nin yanlışlarını azaltacaksak biz Cumhur İttifakı" yanında oluruz dedi.

Cumhur İttifakı'ndan resmi bir talep gelirse onlarla oluruz. dedi. Biz Erdoğan'a destek vereceğiz, Cumhur İttifakı gel derse gideceğiz.