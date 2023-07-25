İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu yorumu: İrdelenmesi gereken bir ifade

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Parti genel merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zorlu özetle şunları söyledi:

İYİ PARTİ'NİN İLKELERİNE AYKIRI

- (Kılıçdaroğlu ile Özdağ arasındaki protokol) Biz en başından bu yana şeffaflık ilkesini ayakta tutmak için büyük mücadele verdik. 2 Mart’taki toplantıda önce, geçiş süreci yol haritasının belirlenmesi konusundaki öneri karşısında öncelikle Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi gerektiğini, çünkü aksi durumda bunun bir pazarlık gibi anlaşılabileceğini, bunun da İYİ Parti’nin ilkelerine uymadığı yönünde iradesini ortaya koyduk.

GENEL BAŞKANIMIZIN HABERİ YOK

- Bununla birlikte yapılan protokolden genel başkanımızın haberi yoktur. Niye yoktur? O tarihte yedi maddelik bir mutabakat metni yayınlanmıştı. O gün bu metindeki yer alan ifadelerin bizim de politikalarımıza, milletimizin hassasiyetlerine aykırı olmadığından bahisle bunda bir sakınca görmediğimizi genel başkanımız milletimizle paylaştı.

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- (Yerel seçimlerde işbirliğine kapılar kapandı mı?) Amacımız 81 ilde adaylarımızı çıkarma hedefiyle bütün teşkilatlarımızla bütünleşerek bu seçimlere hazırlanmaktır.

AKŞENER İLE YAVAŞ GÖRÜŞTÜ

Öte yandan İYİ PARTİ Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü. İYİ Parti'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ile Genel Merkezimizde bir araya geldi. Değerli ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyoruz” denildi.