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İYİ Parti’den istifa

Güncelleme Tarihi:

#İYİ Parti#Dursun Ataş#Meclis
İYİ Parti’den istifa
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2024 07:00

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

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Ataş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Bu karar, sadece bir kırgınlığın, eleştirinin ya da olumsuz bir düşüncenin sonucu değil; bilakis, millete hizmet yolunda daha verimli ve etkin olabilme arzumun bir yansımasıdır.  Nitekim bu kararı alırken en büyük dayanağım, milletimizin talep ve isteklerini en doğru şekilde algılama ve menfaatlerini her şeyin üzerinde tutma arzumdur. Kalan sürem boyunca da yalnızca milletimizin menfaatlerini gözeterek çalışacak; sizlerin sorunlarına en doğru çözümleri bulma yolunda daha etkin bir şekilde hizmet vereceğim” dedi. Bu istifayla İYİ Parti’nin Meclis’teki sandalye sayısı 31’e düştü.

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#İYİ Parti#Dursun Ataş#Meclis

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