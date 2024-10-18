İYİ Parti’den ilk 4 madde teklifi

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İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, Anayasa’nın ilk 4 maddesi ile ilgili değişiklik talep edenlerin 5 yıldan 20 yıla kadar cezalandırılması için TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi verdi.

Teklifin gerekçesinde, Anayasa’nın ilk 4 maddesinin Türkiye Cumhuriyeti’nin temel yapı taşını oluşturduğu ifade edilerek, “Siyasetçilerin en önemli görevi, Anayasa’yı ve Anayasa’da vücut bulan milleti, devleti ve Cumhuriyet’in temel niteliklerini korumak ve kollamaktır. Ancak son dönemlerde asli görevini unutan bazı şahsiyetler, gaflete düşerek ülkemizin vazgeçilmez değerlerine karşı açıklamalar yapmayı kendilerine iş edinmiştir. Bu konuda atılacak tek bir geri adım, milli birlik, beraberlik ve dayanışmamıza zarar vereceği gibi millet kavramından ödün verilmesi anlamını da taşımaktadır” denildi.

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CEZAİ YAPTIRIM İSTENDİ

İlk 4 maddenin değiştirilemez olduğunu vurgulayan Çirkin, “Anayasayı ihlal sadece cebir ve şiddet yoluyla olmaz. Bu kanun, Türk milleti huzurunda yemin eden siyasetçiler başta olmak üzere, Anayasa’nın değiştirilemez maddelerini değiştirmek üzere hareket eden kişilere verilecek cezai yaptırımı hükme bağlamak amacıyla hazırlanmıştır” ifadelerini kullandı.