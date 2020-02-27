İYİ Parti'den HDP'nin çağrısına yanıt geldi! 'CHP evet derse...'

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, CNN TÜRK'teki Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan’ın konuğuydu. Ağıralioğlu'nun gündeminde HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın "şeffaf ittifak" çağrısı vardı. Ağıralioğlu, HDP ile yan yana gelmeyeceklerini söyledi.

'TÜRKİYE PARTİSİ' OLMAK İSTİYORSANIZ...



Ağıralioğlu, "İttifakımızın içerisinde, oy pusulasında, bizimle HDP'nin aynı pusulada olmasına razı olmadık. Bu hassasiyet, hani 'HDP'yi şeytanlaştırmak' diye bir şey falan diyorlar... Bizim ki şu; terörle mesafe ayarlayamamaktan dolayı biz Türk siyasetinin burada enfekte olduğunu düşünüyoruz. " dedi.

Ağıralioğlu, HDP'ye çağrı yaparak, “Ömrünüzde bir kere siz PKK’ya katil dediniz mi mesela? Bu PKK’dan insan hakları havarisi çıkarma hevesinden kurtulabilirseniz, siyaset hepimize daha rahat bir zeminde konuşulabilme imkanı verecek. Yani siz 'Türkiye partisi' olmak istiyorsanız üstünüzdeki terör perdesinden kurtulun" dedi.

Ağıralioğlu şöyle konuştu:

Bu siyasi süreç içerisinde, kendi siyasi koordinatlarını terörden ayırmadığı müddetçe, bizim ittifak birleşenleri arasında HDP'nin olması mümkün değildir. Biz böyle bir şeye razı değiliz hiçbir zaman.

(Pervin Buldan'ın çağrısı gerçekleşirse...) O şuna bağlı; CHP evet derse... Biz, PKK ile mesafesini ayarlayamamış, 'PKK terör örgütüdür diyememiş' HDP'nin olduğu bir ittifak bileşeni değiliz, asla değiliz.