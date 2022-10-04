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İYİ Parti’den ‘engelsiz yaşam’ çalıştayı

Güncelleme Tarihi:

#İYİ Parti#Meral Akşener#Çalıştay
İYİ Parti’den ‘engelsiz yaşam’ çalıştayı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2022 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Toplumsal Politikalar Başkanlığı’nın başlattığı çalıştaya katıldı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Toplumsal Politikalar Başkanlığı’nın başlattığı çalıştayda özetle şunları kaydetti:

“Toplumsal Politikalar Başkanlığımızın yaptığı bir çalışma var. ‘Engelsiz bir hayatı, engelsiz bir yaşamı, engelli bireylerimize nasıl sağlarız, biz iktidar olduğumuzda ne yapacağız?’ sorusunun cevabı bir çalışma. Bu çalışmayı önce sunacağız sonra da işin asıl sahiplerinin onayına, tavsiyesine açacağız. Çalışmamıza derneklerimiz, STK’larımız, engelli bireylerin aileleri ve kendileri bakacaklar. ‘Şurayı unutmuşsunuz. Burada şöyle bir eksiz var’ diyecekler ve ondan sonra nihai hale getireceğiz. İlkokul öğretmenliği eğitimi aldım. ‘Yaparak, yaşayarak eğitimi anlatın çocuklara’ derlerdi. Bu çalıştay yaşayanların önerileriyle şekillenecek proje ve politikalarımızın belirlenmesini sağlayacak.

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ANNEMİN KARDEŞİ GÖRME ENGELLİ

Ailemde görme engelli bireyler bulunuyor. Hangi sistem içerisinde olursa olsun, engelli bireylerin hayatlarındaki engelli yakınlarının Türkiye’de çok zor yaşadıklarını yakından bilen bir insanım. Saygı görürler, merhamet duyulur ama kurumsal olarak çok zor bir hayat yaşanıyor. Annemin kız kardeşi görme engelli. Belki oradan kaynaklanan bir dikkatle, engelli bireyler üzerinde STK’lar da dahil çalışmış bir insanım.

‘EVLADIMI NASIL BIRAKIRIM’ ENDİŞESİ

Öyle aileler gördüm ki bu süreç içerisinde... Anneyim, babaanneyim. Biz kadınların en önemli duygusu, ‘Allah’ım ne olur evlat acısı gösterme’dir. Bir duamız daha vardır, ‘Allah’ım ne olur evlatla imtihan etme’ diye. Özellikle zihinsel engelli çocukları bulunan annelerin, evladımı nasıl bırakırım endişesini gören, hisseden bir insanım. Onun için o annelerin, o hissini en aza indirecek, o annelerin o duygusunu emniyet hissiyle takas edecek bir çalışmayı birlikte yapmamızı istiyorum.”

 

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#İYİ Parti#Meral Akşener#Çalıştay

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