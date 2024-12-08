İYİ Parti’den ‘Emekliler Kurultayı’

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Dervişoğlu, “En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL, asgari ücret ve açlık sınırının bile altındayken yalan üretmekten başka hiçbir tedbir alınmamıştır. Hal böyleyken adeta dalga geçercesine 2024 yılı, ‘Emekliler Yılı’ olarak ilan edilirken, milyonlarca emeklimize bir asgari ücret maaş dahi çok görülmüştür“ dedi.

Dervişoğlu, 2025 yılı asgari ücretine ilişkin ise şunları söyledi: “İYİ Parti olarak 2025 yılının 1’inci 6 ayı için 28 bin TL istiyoruz.

İKİNCİ 6 AYDA YENİLEME

2025’in 2’nci 6 ayında, temmuzda asgari ücretin yeniden belirlenmesi gerektiğini vurguluyoruz. Enflasyonun bu kadar yüksek olduğu ülkemizde 1 yıllık asgari ücret tespitinin yanlış ve haksız bir uygulama olacağına inanıyoruz. Biliyoruz ki problem çok. Emeklilik sisteminde elbette bir mutabakat oluşturarak, bir sistem değişikliği mutlaka gündeme alınmalıdır.”