×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İYİ Parti’den ‘Emekliler Kurultayı’

Güncelleme Tarihi:

#İYİ Parti#Müsavat Dervişoğlu#Emekliler Kurultayı
İYİ Parti’den ‘Emekliler Kurultayı’
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2024 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisi tarafından Ankara’da bir otelde düzenlenen ‘Emekliler Kurultayı’na katıldı.

Haberin Devamı

Dervişoğlu, “En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL, asgari ücret ve açlık sınırının bile altındayken yalan üretmekten başka hiçbir tedbir alınmamıştır. Hal böyleyken adeta dalga geçercesine 2024 yılı, ‘Emekliler Yılı’ olarak ilan edilirken, milyonlarca emeklimize bir asgari ücret maaş dahi çok görülmüştür“ dedi.

Dervişoğlu, 2025 yılı asgari ücretine ilişkin ise şunları söyledi: “İYİ Parti olarak 2025 yılının 1’inci 6 ayı için 28 bin TL istiyoruz.

İKİNCİ 6 AYDA YENİLEME

2025’in 2’nci 6 ayında, temmuzda asgari ücretin yeniden belirlenmesi gerektiğini vurguluyoruz. Enflasyonun bu kadar yüksek olduğu ülkemizde 1 yıllık asgari ücret tespitinin yanlış ve haksız bir uygulama olacağına inanıyoruz. Biliyoruz ki problem çok. Emeklilik sisteminde elbette bir mutabakat oluşturarak, bir sistem değişikliği mutlaka gündeme alınmalıdır.” 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İYİ Parti#Müsavat Dervişoğlu#Emekliler Kurultayı

BAKMADAN GEÇME!