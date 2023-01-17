İYİ Parti’den DEVA’ya mesaj: HDP konusunda görüşümüz net

Haberin Devamı

Genel Başkanımızın en başından bu yana değerlendirmeleri bu yöndedir. Millet İttifakı’nda ya da Altılı Masa’da bu parti yer almamaktadır. Yeni bir değerlendirmeye de bu konuda açık olmadığımızı ifade etmek isterim” dedi. Zorlu, “Ankara İl Başkanlığı toplantısı sırasında tartışma çıktı ve İYİ Parti Lideri Meral Akşener’in bu yüzden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı iddiası var” sözlerine “Genel Başkanımız ipeğe sarılmış bir çeliktir. Onun ortaya koyduğu siyaset tarzı ülkemizin makus tarihini değiştirecek. Bu bahsettiğiniz şeyler bir film senaryosundan ibaret. Sayın Genel Başkanımız, bugün genel merkezimize gelerek çalışmalarına başladı” yanıtını verdi.