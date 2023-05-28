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İYİ Parti’den CHP'ye tepki, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik

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#Cumhurbaşkanlığı#Seçim#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İYİ Parti’den CHPye tepki, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2023 20:03

Kesin olmayan sonuçlara göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimin galibi olarak yeniden cumhurbaşkanı seçilirken, İYİ Parti’den tebrik mesajları geldi. Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı makamına yeniden seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik eder, memleketin dağ gibi birikmiş sorunlarını çözmesinde kolaylıklar dilerim." ifadelerine yer verdi.

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İYİ Partili İbrahim Özkan ve Ali Kıdık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti. 

İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, Twitter hesabından “Ronaldo ve Messi gibi iki futbolcuyu yedek kulübesinde bekleten teknik direktör suçlu.. Benden bu kadar… Bana da yakışan; Tebrikler Recep Tayyip Erdoğan…” mesajını paylaştı.

İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kıdık da “Kimseyi karalamak, kötülemek yok. Suç bizde ve suç Meral Akşener’i dinlemeyip kişisel ego peşine düşenlerde. Saygı duyacağız, devletimizin başı diyeceğiz. Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik edeceğiz. Siyasi rekabet başka siyasi etik başka. Hayırlı olsun” paylaşımını yaptı.

"ZİRA MAÇ BİTTİ"

İkinci bir paylaşım daha yapan Kıdık, "Kemal Kılıçdaroğlu nezaketli, saygılı olması gereken bir devlet adamı kişiliğinde. Kazanması için tüm gücümüzle çalıştık. Allah şahit ki kazansa ülkede müthiş bir rahatlama olurdu. Bizim söylediğimiz “Kazanacak aday” söylemi bugün daha iyi anlaşılmış olmalı. Lütfen kimse yanlış yorum yapmasın. Zira maç bitti. Susmak, bir sonraki adımın başarısızlığına şimdiden çanak tutar" ifadelerini kullandı.

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İNCE'DEN TEBRİK MESAJI: KOLAYLIKLAR DİLERİM

Seçimin sonuçlanması sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Ülkemize yakışan bir olgunlukla barış içinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ülkemize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı makamına yeniden seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik eder, memleketin dağ gibi birikmiş sorunlarını çözmesinde kolaylıklar dilerim. Seçim sonuçlarına ilişkin detaylı değerlendirmeleri önümüzdeki günlerde yapacağım. Şimdilik bütün muhalefeti nerede yanlış yapıyoruz diye kafa yormaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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#Cumhurbaşkanlığı#Seçim#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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