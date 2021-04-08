İYİ Parti’den Çin Elçiliği mesajına tepki
Çin'in Ankara Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesabından, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı etiketleyerek yaptığı paylaşıma tepkiler sürerken, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, kayıp ailelerinden haber almak için Tarabya’daki Çin Konsolosluğu önünde eylem yapan Uygur Türklerini ziyaret etti.
Çin’in Ankara Büyükelçiliği’nin yaptığı paylaşıma tepki gösteren Kavuncu, “Maalesef bu açıklamayı, Türkiye Cumhuriyeti’nde, Genel Başkanımıza tehditvari bir şekilde parmak sallayarak yaptı. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde, bu ülkenin vatandaşı olan hiç kimseye yabancı misyonun parmak sallama ne haddi ne cüreti vardır. Hiçbir yabancı misyon, Türkiye Cumhuriyeti’nde hiçbir siyasi lidere, hiçbir vatandaşa parmak sallayamaz. Sayın Genel Başkanımızın saçının teline zarar gelmesine asla müsaade etmeyiz. Bunu da buradan herkes bilsin” dedi.
İYİ Partililerin konsolosluğa bırakmak istediği çelenge polis izin vermedi. Çelenk, sokak girişine sembolik olarak bırakıldı.
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