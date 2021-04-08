İYİ Parti’den Çin Elçiliği mesajına tepki

Çin’in Ankara Büyükelçiliği’nin yaptığı paylaşıma tepki gösteren Kavuncu, “Maalesef bu açıklamayı, Türkiye Cumhuriyeti’nde, Genel Başkanımıza tehditvari bir şekilde parmak sallayarak yaptı. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde, bu ülkenin vatandaşı olan hiç kimseye yabancı misyonun parmak sallama ne haddi ne cüreti vardır. Hiçbir yabancı misyon, Türkiye Cumhuriyeti’nde hiçbir siyasi lidere, hiçbir vatandaşa parmak sallayamaz. Sayın Genel Başkanımızın saçının teline zarar gelmesine asla müsaade etmeyiz. Bunu da buradan herkes bilsin” dedi.

İYİ Partililerin konsolosluğa bırakmak istediği çelenge polis izin vermedi. Çelenk, sokak girişine sembolik olarak bırakıldı.

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