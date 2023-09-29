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İYİ Parti’den CHP’ye: Aday çıkarmayın

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#İYİ Parti#CHP#AK Parti
İYİ Parti’den CHP’ye: Aday çıkarmayın
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2023 07:00

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, CHP’ye yerel seçimde 10 büyükşehirde aday çıkarmama çağrısında bulundu.

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Yörükçüoğlu, “Türkiye’yi AK Parti’den kurtarmanın yolu İYİ Parti’yi güçlendirmekten geçer. Biz hem 2019’da hem de 2023’de üzerimize düşen fedakarlığı yaptık. Sıra CHP’de” ifadelerini kullandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yörükçüoğlu şunları kaydetti: “İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ ve Hatay’ı AK Parti’ye kaptırmamak için CHP bu illerde aday çıkarmamalı. AK Parti-CHP ikili yarışlarında kazanan her zaman AK Parti oluyor.Bunu 2002’den itibaren her seçimde gördük. Türkiye’yi AK Parti’den kurtarmanın yolu İYİ Parti’yi güçlendirmekten geçer. Biz hem 2019’da hem de 2023’de üzerimize düşen fedakarlığı yaptık. Sıra CHP’de.”

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#İYİ Parti#CHP#AK Parti

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