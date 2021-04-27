İYİ Parti’den ABD Başkanı’na tepki: Mesnetsiz açıklamayı kınıyoruz

İYİ Parti Başkanlık Divanı’ndan sonra yapılan açıklama özetle şöyle: “Son yıllarda bazı devletlerin, amacı belli olan lobicilik faaliyetleri sonucunda iç veya dış politika kaygıları ile tarihi ve hukuki gerçekleri yok sayarak yaptıkları açıklamalara ABD Başkanı Joe Biden tarafından 24 Nisan tarihinde bir yenisi eklenmiştir. İYİ Parti Başkanlık Divanı olarak Başkan Biden’ın bu mesnetsiz açıklamasını şiddetle reddediyoruz.

ONAYLAYAN PARTİLERİ KINIYORUZ

Bu sözde soykırım iddialarının Türkiye üzerinde karanlık emelleri olanların hangi amaçlarına hizmet ettiğinin farkındayız ve asla taviz vermeyeceğimize de aziz milletimizin huzurunda söz veriyoruz. Tarihi ve hukuki gerçeklere aykırı bu talihsiz açıklamaya tavır göstermeyen hatta onaylayan kimi siyasi partileri ve sivil toplum örgütlerini de milletimize şikâyet ediyor ve aynı şiddetle kınıyoruz. Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarında savaş, mukatele ve zorunluluk icabı toplu yer değiştirme koşullarında yaşanan ve sorumluluğu devlete atfedilemeyecek olayların ABD Başkanı tarafından ‘Sözde Soykırım’ şeklinde istismar edilmesi esef vericidir.

‘Hükümsüzdür’, ‘geçersizdir’ gibi ifadelerle yetinmekten ziyade devletimizin itibarına yakışır bir eylem planı konulmasını bekliyoruz.”

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