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‘İYİ Parti’deki fotoğraflarımı indirin’ dedi

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#İYİ Parti#Meral Akşener#Fotoğraf
‘İYİ Parti’deki fotoğraflarımı indirin’ dedi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 07:00

İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener, parti yönetimine gönderdiği dilekçeyle, fotoğraflarının tüm makamlardan indirilmesini talep etti.

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İYİ Parti Eski Genel Başkanı ifadesini kullanmadan İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve İçişleri Eski Bakanı olarak imza atan Akşener, dilekçede şöyle dedi: “12 Haziran 2024 tarihinde yapılan kapalı grup toplantısında İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz ‘beyefendinin’, ‘Kurucu Genel Başkan’ olarak şahsımın Sayın Cumhurbaşkanı’nı ziyareti nedeniyle fotoğrafımın Genel Merkez, milletvekili, il ve ilçe teşkilat makamlarından indirilmesi konusundaki talebi doğrultusunda, gereğinin behemehal talimatlandırılarak yapılması hususunu bilgilerinize sunarım.”

Dün akşam saatlerinde açıklama yapan İYİ Parti Hukuk-Seçim ve Parlamento İlişkileri Başkanı  Av. Hakan Şeref Olgun , İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz’un Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu tarafından kesin ihraç talebi ile disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu.

 

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#İYİ Parti#Meral Akşener#Fotoğraf

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