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İYİ Parti'de 'yetki' istifası; Gaziantep İl Başkanı görevi bıraktı

#İYİ Parti#Gaziantep#İstifa
İYİ Partide yetki istifası; Gaziantep İl Başkanı görevi bıraktı

İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu, yetki isteğinin kabul edilmemesi üzerine görevinden istifa ettiğini açıkladı. Hocaoğlu, "Mevcut il ve ilçe teşkilatlarımız Gaziantep'i iktidara taşıyacak yapıda değil. Kabul edilmeyince istifa ettim" dedi.

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İYİ Parti Gaziantep İl Başkanlığı görevinden istifa eden Oğuz Hocaoğlu, basın toplantısı düzenledi. Gaziantep teşkilatındaki tespitleri rapor halinde Genel Başkan Meral Akşener'e sunduğunu ifade eden Hocaoğlu, kuruluş aşamasında oluşturulan yönetimi revize etmek için de yetki istediğini söyledi.

'DEĞİŞİM İÇİN YETKİ İSTEDİM'

Mevcut il ve ilçe teşkilatlarının İYİ Parti'yi Gaziantep'te iyi bir noktaya taşıyacak yapıda olmadığını aktaran Hocaoğlu, şunları söyledi:

"İYİ Parti İl Başkanlığı'ndan ayrıldım ancak partinin bir neferiyim. Göreve geldiğimde Gaziantep'te, İYİ Parti'yi iktidar yapacağıma dair söz vermiştim. Bunu yapamazsam da istifa edeceğimi söylemiştim. Yaptığım tespitleri rapor olarak genel başkanımıza sunmuştum. Kuruluş aşamasında yönetim oluşturuldu ve bunun revize edilmesi gerektiğini söyledim. Çünkü mevcut il ve ilçe teşkilatlarımız partimizi iktidara taşıyacak yapıda değil. Bu değişim için yetki istedim. Kabul edilmeyince de istifamı istedim."

Hocaoğlu, istifasının ardından her kademeden telefon aldığını, ancak İYİ Parti Gaziantep milletvekili Hüseyin Filiz'in kendisini aramadığını, yüksek istişare kurulu üyeliği ile genel başkan danışmanlığı görevlerinin ise genel merkezin vereceği karara göre şekilleneceğini belirtti.

 

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#İYİ Parti#Gaziantep#İstifa

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