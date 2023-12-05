İYİ Parti'de yerel seçim kararı sonrası dikkat çeken çıkış: Seçimde yüzde 5-6 oy oranı ile çıkılırsa travma olur

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Dün İYİ Parti’nin İdari Genel Kurulu’ndan çıkan karar sonrası siyasette sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Dün ilk baştan söylemiştim alınacak her iki karara da saygılıyım demiştim. Aynen bu saygımızı muhafaza ediyoruz. O yüzden bütün örgütümüzden ve seçilmişlerimizden talebimiz şudur, eski dosttan düşman olmaz. Sakın İYİ Parti GİK’te bir karar verdi diye İYİ Parti ile bir sıkıntımız olduğunu düşünmeyiniz. Bundan sonra ittifak arayışımızı toplumsal tabana yayacağız. Bundan sonra bütün milletimize ittifak yapacağız.” mesajını verdi.



Peki seçime tek başına girme kararı sonrası İYİ Parti’de yeni kopmalar olur mu? Partililer karara nasıl tepki verdi? Dicle Canova Ankara’daki kulis bilgilerin aktardı:



İYİ Parti içerisinde tartışma bitti denemez. Seçime kadarki bölüm var, bir de seçimden sonraki bölüm olacak. CHP ile iş birliğinden yana hareket edenler kendilerini ve İYİ Parti’yi daha ziyade merkezde olarak tanımlayanlar. CHP ile işbirliğine ‘hayır’ diyenlerinde parti içinde kendilerini ülkücü kökenli olduğunu ifade ediyorlar. Ve o noktada şöyle analiz yapıyorlar. Yani merkezde ifade edenler, Türkiye geneline politika yapmayı önerenler daha rasyonel politika izlenmesi yönünde hareket ediyor. Ülkücü kökenlilerin çoğunlukta olduğu İYİ Parti’de daha bir ideolojik bir yaklaşım olduğu, ideolojik partilerde de iktidar hedefinden daha çok ilkeler konusunda taviz vermeme, bunlarla var olma refleksinin güçlü olduğu yönünde analizler yapılıyor.

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1 Nisan günü İYİ Parti yüzde 5-6 gibi bir oy oranı ile seçimden çıkarsa birlikteliği devam edebilir mi? sorusu da yöneltiliyor henüz kurumsallaşmasını tamamlamamış olan İYİ Parti'nin yüzde 5-6 gibi bir oy travmasını kaldıramayacağı, Akşener'in de bu riski göze alarak sonucuna katlanacağı öne sürülüyor.

Peki bu aşamada partiden yeni kopuşlar olur mu teşkilat bu karara uyar mı?

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Teşkilata rağmen alındığı iması ilk olarak İstanbul belediye meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekilinden geldi. Ankara'da da teşkilat Yavaş'ın karşısına bir isim çıkarmayalım görüşündeydi işbirliğini savunuyordu bazı kopuşlar meydana gelebilir ama esas hesaplaşma seçim sonrasına kalır diyebilirim. Şu an açıktan tepki koymasa da gerek parti grubunda gerek teşkilatta bu karar ve ve bu karara giden süreçte yönetim zaafiyeti yaşandığı konusunda sıkıntı duyanlar var gerek seçimde gerek sonrasında tutumları da genel merkez odaklı olmayacak öyle görünüyor.

CHP'den ilk değerlendirmeler saygı duyuyoruz şeklinde arka planda neler konuşuluyor?

Nitekim CHP'de önceki süreçleri de bilen kıdemli isimlerle konuştuğumda, bu karar tabanda ve seçmende karşılık bulmaz görüşünü iletiyorlar 5 yıldır teşkilatların Millet İttifakı belediyelerinde birlikte çalıştığı iç içe geçtiği vurgulanıyor.

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Aşağıda iş yukarıda alınan karar gibi işlemez deniyor kaldı ki seçmenin de yerel seçimde iktidara uyarı mahiyetinde muhalefete yöneldiği bu seçimde bunun daha da artabileceği üzerinde duruluyor. Yerel seçimde seçmenin partiden çok adaya aidiyet duyduğu vurgulanıyor bir de "bizim halkımız oyun bozanı sevmez bu kararın masadan kalkıp döndüklerinden daha da dramatik bir sonucu olacak İYİ Parti için" iddiasını dile getirenler var.

İYİ Parti'nin büyük resim içinde sadece kişilere dayalı çok küçük belde veya bazı ilçelerde şansı olduğu söyleniyor.

HEDEP MYK sonrası 81 ilde ayrı girme eğiliminin PM'ye sunulacağı açıklaması?

CHP cephesinde bunun nihai bir karar olmadığı yorumları var el güçlendirme amaçlı bir açıklama olarak okunuyor, PM'den ne çıkacak ona bakmak lazım deniyor HEDEP batıda destek verirsem doğuda da ben destek isterim görüşünde üstelik bu kez açık ve şeffaf bir işbirliği modeli talebi var öncesinde ayrı girme eğilimi var denmesi şartları ile ilgili bir uyarı mahiyetinde de okunabilir.

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CHP Memleket Partisi ile görüşür mü?

Henüz bir temas yok ama Memleket Partisi bu konuda kapıyı sonuna kadar açtı diyebilirim, Memleket Partisi'nden yapılan değerlendirmede işbirliği teklifi gelir diye düşünüyoruz ve biz buna sıcağız çünkü bu seçim önemli, Cumhurbaşkanlığı seçimi gibi iki turlu değil. 94 yılında Erdoğan İstanbul'u sadece yüzde 25 oy ile almıştı burada oyların bölünmemesi gerekir bunu halka yaşatmak istemeyiz muhalefet derlenip toparlanmalı başka türlü başarılı olamaz aksi halde CHP ağır yara alır İYİ Parti bir yere varamaz biz de oy bölmekle kalırız bazı yerlerde.

Yarın MYK var, genel siyasi tablo konuşulacak ama Memleket Partisi işbirliği teklifine açık hatta daha ileriye de gidebilir diyenler var birleşme gibi.

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Cumhur İttifakı

Biz kendi yolumuza devam ederiz onların ne yapıp yapmadığı ilgi alanımız değil mesajı açıktan verilse de elbette yeni duruma uygun yeni stratejiler geliştirilecektir. İYİ Parti'nin ayrı girmesi her büyükşehirde farklı farklı sonuç doğurabilir bunlar tek tek irdelenecektir. Ankara ve İstanbul'un yanı sıra İzmir, Antalya ,Adana, Manisa, buralarda tablo ne olur? Önemli tabii o noktada MHP cephesi ne diyor? diye merak ettim.

MHP cephesine göre, "Oyun oynuyorlar bu defter kapanmaz, 3 ay boyunca ittifak meselesi daha çok gündeme gelir İYİ Parti de CHP de ittifak yapalım diye yol arayacaktır" görüşü hakim şu anda İYİ Parti'nin bu kararı alması normal çünkü bir kez daha kararlarından dönselerdi rezil olacaklardı deniyor o yüzden bu konu tekrar açılacak çünkü istekliler ama şu an dönemiyorlar tespiti yapılıyor.

Mümkün olan her yerde ittifak yapmak isterler diye de ekleniyor, müstakil seçime girmeye dönük parti politikasına karşı niye ittifak yapmıyoruz diye istifaların gelmesine de dikkat çekiliyor. Bu nerede görülmüş diye sorgulanıyor ama bir yandan da taban nezdinde kopmaların sürebileceğine işaret ediliyor. Peki İYİ Parti tek girerse cumhur ittifakı için sonuç ne olur? diye sorduğumda MHP cephesinden; ittifak etseler de etmeseler de biz Ankara ve İstanbul'u alacağız göz koyduk mesajı verildi.