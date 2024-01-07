×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İYİ Parti'de yerel seçim hazırlıklarında son durum.... Akşener: Tokalaştığımız bütün elleri bıraktık

Güncelleme Tarihi:

#İYİ PARTİ#ANKARA#ANTALYA
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2024 09:35

İYİ Parti’nin ittifaksız yerel seçim kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi ile karşılıklı açıklamalar ile ipler iyice gerildi. İYİ Parti’nin özellikle İstanbul ve Ankara adayları merak ediliyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener son olarak yaptığı açıklamada partisinin seçimlere kendi adaylarıyla gireceğini belirtirken, 'Bize bir taraf diyordu ki 'PKK'lılarla el sıkışanların elini sıkıyorsunuz' bilumum elleri bıraktık. Şimdi dolayısıyla tek başımıza giriyoruz.' ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Yerel seçime geri sayımda partilerin çalışmaları hızlandı. Gözlerin çevrildiği bir diğer parti de İYİ Parti. İttifaksız yerel seçim kararı sonrası CHP ve İYİ Parti arasında sert açıklamalar yaşandı.

İYİ Parti'de belediye başkan adaylarının belirlenme süreci devam ediyor. Son olarak 4 büyükşehir belediye başkanı kamuoyuna tanıtıldı. Gözler ise İstanbul ve Ankara adaylarında.

AKŞENER: TOKALAŞTIĞIMIZ BÜTÜN ELLERİ BIRAKTIK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa Teşkilat Buluşması'nda büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Partisinin seçimlere kendi adaylarıyla gireceğini vurgulayan Akşener, "Bize bir taraf diyordu ki 'PKK'lılarla el sıkışanların elini sıkıyorsunuz' bilumum elleri bıraktık. Şimdi dolayısıyla tek başımıza giriyoruz.' dedi.

Haberin Devamı

Akşener daha önceki açıklamalarında isim vermeden Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a belediyecilik faaliyetleri üzerinde yüklenmişti. Şimdi İYİ Parti hangi isimleri belirleyecek o merak ediliyor.

SEÇİM HAZIRLIKLARINDA SON DURUM

İYİ Parti milletvekilleri, başkanlık divanı ve genel idare kurulu üyeleri seçim bölgelerine gitmeye başlayacak. Kurmaylar gruplar halinde birbirine yakın illerin kategorilere ayrılması ile oluşturulan 10 seçim bölgesine dağıtılacak. Parti üst yönetiminde belirlenen 20 bölge koordinatörü ise saha çalışmalarına katılacak. 13-14 Ocak’ta ise Antalya’da kamp yapılması üzerinde duruluyor. Orada da kurmayların yerel seçim hazırlıkları ile ilgili olarak Meral Akşener’e görüş bildirmesi bekleniyor.

Gözden KaçmasınİYİ Parti bu süreçten nasıl çıkarİYİ Parti bu süreçten nasıl çıkarHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınAkşenerin savaş ilanı çıkışı... CHP ve İYİ Parti cephesinde neler oluyor Dicle Canova son kulis bilgilerini aktardıAkşener'in 'savaş ilanı' çıkışı... CHP ve İYİ Parti cephesinde neler oluyor? Dicle Canova son kulis bilgilerini aktardıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İYİ PARTİ#ANKARA#ANTALYA

BAKMADAN GEÇME!