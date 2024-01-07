İYİ Parti'de yerel seçim hazırlıklarında son durum.... Akşener: Tokalaştığımız bütün elleri bıraktık

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Yerel seçime geri sayımda partilerin çalışmaları hızlandı. Gözlerin çevrildiği bir diğer parti de İYİ Parti. İttifaksız yerel seçim kararı sonrası CHP ve İYİ Parti arasında sert açıklamalar yaşandı.

İYİ Parti'de belediye başkan adaylarının belirlenme süreci devam ediyor. Son olarak 4 büyükşehir belediye başkanı kamuoyuna tanıtıldı. Gözler ise İstanbul ve Ankara adaylarında.

AKŞENER: TOKALAŞTIĞIMIZ BÜTÜN ELLERİ BIRAKTIK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa Teşkilat Buluşması'nda büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Partisinin seçimlere kendi adaylarıyla gireceğini vurgulayan Akşener, "Bize bir taraf diyordu ki 'PKK'lılarla el sıkışanların elini sıkıyorsunuz' bilumum elleri bıraktık. Şimdi dolayısıyla tek başımıza giriyoruz.' dedi.

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Akşener daha önceki açıklamalarında isim vermeden Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a belediyecilik faaliyetleri üzerinde yüklenmişti. Şimdi İYİ Parti hangi isimleri belirleyecek o merak ediliyor.

SEÇİM HAZIRLIKLARINDA SON DURUM

İYİ Parti milletvekilleri, başkanlık divanı ve genel idare kurulu üyeleri seçim bölgelerine gitmeye başlayacak. Kurmaylar gruplar halinde birbirine yakın illerin kategorilere ayrılması ile oluşturulan 10 seçim bölgesine dağıtılacak. Parti üst yönetiminde belirlenen 20 bölge koordinatörü ise saha çalışmalarına katılacak. 13-14 Ocak’ta ise Antalya’da kamp yapılması üzerinde duruluyor. Orada da kurmayların yerel seçim hazırlıkları ile ilgili olarak Meral Akşener’e görüş bildirmesi bekleniyor.