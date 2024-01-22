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İYİ Parti'de yerel seçim çalışması

Güncelleme Tarihi:

#İYİ PARTİ#Secim2024#Belediye
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2024 10:30

İYİ Parti'de yerel seçim hazırlıkları sürerken İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkan adaylarının iki hafta içinde açıklanması bekleniyor. Ancak adaylar henüz belli değil. Her iki büyükşehir adaylarına tüm kesimlerin oy verebileceği isimlerin belirlenmesi hedefleniyor.

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Yerel seçime geri sayım sürerken İYİ Parti’de aday belirleme süreci devam ediyor. Bugüne kadar 12 büyükşehir, 17 il, 182 ilçe ve 19 belde olmak üzere toplam 230 yerleşim yeri için adaylarını açıkladı. Gözler ise İstanbul ve Ankara adaylarının açıklanmasına çevrildi.

Yerel seçimlere müstakil girme kararı alan İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara adaylarının iki hafta içinde açıklanması bekleniyor. Ancak adaylar henüz belli değil. Her iki büyükşehir adaylarına tüm kesimlerin oy verebileceği isimlerin belirlenmesi hedefleniyor.

Bu nedenle de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aday belirlenmesi için çalışmaları devam ediyor. İlk olarak İstanbul’un açıklanması sonra Ankara'nın adayının belirlenmesi bekleniyor.

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#İYİ PARTİ#Secim2024#Belediye

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