İYİ Parti’de yeni lider belli oluyor

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde alınan başarısız sonucun ardından yeniden aday olmayacağını ilan ederek, kurultay tarihini 27 Nisan olarak açıklamıştı. Bugünkü kurultayda İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM Grup Başkanı Koray Aydın ve Göç Politikaları Başkanı Mehmet Tolga Akalın yarışacak.

ÜÇ MİLLİYETÇİ ÜLKÜCÜ ADAY

◊ Üniversite eğitimini 1992-1996 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlayan Akalın, Ergenekon ve Balyoz olarak adlandırılan kumpas davalarında müdafilik görevleri de yaptı. İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi ve beş dönem GİK üyeliğine seçilen Akalın, partinin Göç Politikaları Başkanlığını yürütüyor.

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◊ Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Dervişoğlu, MHP’nin çeşitli kademelerinde önemli görevler üstlendi. 2012’de MHP kongresinde genel başkanlığa aday oldu; ancak kazanamadı. 2018’de İYİ Parti mahalli idarelerden sorumlu genel başkan yardımcısı olan Dervişoğlu, TBMM Grup Başkanvekilliği görevinde.

◊ Aydın, MHP’nin Genel Sekreteri olarak uzun yıllar görev yaptı. Bu süreçte partinin lideri Alparslan Türkeş’in yakınında yer aldı. 2012’de MHP Genel Başkanlığı için Devlet Bahçeli’ye karşı aday oldu; ancak kazanamadı. İYİ Parti’nin kurucuları arasında yer aldı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

SALT ÇOĞUNLUK ARANACAK

Bugün saat 11.00’de ATO Congresium’da gerçekleştirecek olan kongrede tüzük gereği genel başkanlık seçiminde 1311 delegenin salt çoğunluğu aranacak. Tüm delegelerin katılması halinde beş adaydan birinin ilk turda 656 oy alması gerekiyor. Bu sayıya hiçbir aday ulaşamazsa seçim ikinci tura kalacak. Bu turda da yine salt çoğunluk aranacak. Hiçbir aday seçimlerde salt çoğunluğa ulaşamazsa en çok oyu alan 2 aday 3’üncü tura kalacak.

İTİRAZLARA YANIT: 16 DELEGEDE HATA DÜZELDİ

-KURULTAY Organizasyon Komitesi de önceki gece bir açıklama yaparak, adayların “usülsüz delege” ve “seyircisiz kongre” itirazlarına şu yanıtı verdi: “Kongre takvimi doğrultusunda delege listeleri Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu’nda askıya çıkarılmış, adaylarla paylaşılmış ve yapılan itirazlar sonucu ‘organize usulsüzlük yapıldığına dair’ iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmıştır. Şöyle ki 1302 delege içerisinde yalnızca 16 delegenin bilgilerinde sehven yapılmış hatalar düzeltilmiştir.

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SALON 3 BİN KİŞİ KAPASİTELİ

İYİ Parti’nin beş yüz binden fazla üyesi, yüz binlerce gönüllüsü ve milyonlarca seçmeni bulunmaktadır. Kongremizde bütün üye ve gönüllülerimizi bir araya getirmek en büyük arzumuzdur. Ancak kongrenin yapılacağı salon 3 bin kişi kapasitesine sahiptir. Kongre kapasitesinin üzerinde katılım olması hâlinde; pek çok üyemiz ve gönüllümüzün dışarıda kalacağı, fuar alanının da doluluğu sebebiyle mağduriyet yaşayacağı öngörülmüştür.”