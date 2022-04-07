İYİ Parti'de Yavuz Ağıralioğlu krizi çözüldü

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"Millete namus sözümdür. Bunca kamplaşma arasında, kompartıman arasında, herkesin kendine üzüldüğü zeminde memlekette partimde iyilik adına mücadele etmeye devam edeceğim. 4 yıldır Meclis'ten sonraki dönemde, siyasetin kamplaştırdığı zeminde herkesin üzüntüsü olmak benim şerefimdir. Genel başkan ile de görüşeceğiz." İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, Meral Akşener tarafından 'A Takımı'ndan çıkarılmasının ardından yaptığı açıklamada bu mesajları vermiş, Genel Başkan Akşener ile görüşeceğini açıklamıştı.

AKŞENER, AĞIRALİOĞLU'NU KABUL ETTİ

Bu açıklamalar sonrasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından Ağıralioğlu'na randevu verildi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın, genel merkezde gerçekleşen ve olumlu geçen görüşmenin yaklaşık yarım saat sürdüğü bilgisini paylaştı.

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"KAZANALIM DA NE OLURSA OLSUN ANLAYIŞI İLE OLMAZ"

Akşener ile görüşmesi sonrası CNN TÜRK'e konuşan Yavuz Ağıralioğlu ise sorumluluk vurgusu yaptı. "Kazanalım da ne olursa olsun şeklindeki siyaseti kirleten anlayışla olmaz" mesajı verdi. "Yüzde 50'ye +1 olup galip olmaktan öte yüzde 50'ye yüzde 50 katarak milleti ayağı kaldırmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.