İYİ Parti’de yaprak dökümü

Haberin Devamı

İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Beker, özetle şunları kaydetti: “İYİ Parti çatısı altında artık Ankaralı hemşehrilerim ve yüce Türk milletine daha fazla katkı sağlayamayacağımı düşündüğümden, bugün itibarıyla İYİ Parti’den istifa ediyorum.” Beker’in ayrılığı ile İYİ Parti’nin Meclis’teki sandalye sayısı 42’ye düşmüş oldu.

Adnan Beker, seçimden sonra Millet İttifakı’na ağır eleştirilerde bulunarak, “Diyelim ki Altılı Masa seçimi kazansaydık, biz daha bakanları oluşturamamışız, atamaları yapamazmışız. Allah memleketi korumuş” demişti.

KASIM AYINDA 4. İSTİFA

İYİ Parti’de istifa furyası eski Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ile başladı. 2 Kasım’da Genel Merkez ile derin görüş ayrılıkları yaşadığını belirten Hatipoğlu, “Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak İYİ Parti’den istifa ediyorum” açıklamasıyla ayrılığını duyurmuştu. Hatipoğlu daha sonra AK Parti’ye katılmayı tercih etti. Genel İdare Kurulu üyesi Bahadır Erdem da görevinden ayrıldığını açıkladı. Erdem, yerel seçimlerde aday çıkarma kapsamına tüm illerin alınmasını eleştirerek, kararın İstanbul ve Ankara’nın muhalefette kalmasını riske attığını belirtmişti. 27. Dönem İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz da İYİ Parti üyeliğini sonlandırdı. Yılmaz istifasına, “İYİ Parti kurulurken varmak istediğimiz amaçlarla ilgili tüm beklentilerim sıfırlandı” sözleriyle açıklık getirmişti.

Haberin Devamı

KÜRŞAD ZORLU: YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu daha önce istifalarla ilgili sorulan soruya şu karşılığı vermişti: “Genel İdare Kurulu’nun (GİK) aldığı karar nettir. İYİ Parti 81 ilde aday çıkarma çalışmalarına hızlı bir biçimde devam etmektedir. Şimdi biz bu yolculuğa devam ederken, kimsenin bize bir baskı aracı olarak herhangi bir argümanı kullanmasına izin vermeyeceğiz. Bu anlamda arkadaşlarımız bizden ayrılabilirler. Biz yolumuza devam ediyoruz.”