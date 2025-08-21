×
İYİ Parti’de ‘Terörsüz Türkiye’ye destek istifası

#Terörsüz Türkiye#İYİ Parti#Süleyman Akar
İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar, il yönetimi ve Artuklu, Dargeçit, Midyat, Savur, Mazıdağı, Nusaybin, Yeşilli ilçe teşkilatları yöneticileri ile birlikte ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine destek için partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.

İl Başkanı Süleyman Akar, yaptığı yazılı açıklamasında şunları ifade etti: “Mardin halkı Türk’üyle, Kürt’üyle, Arap’ıyla, Süryani’siyle asırlardır bir arada yaşamış, hoşgörünün, barışın ve kardeşliğin simgesi olmuştur. Bugün attığımız bu adım, sadece bir istifa değil, toplumsal barışa ve kardeşliğe bir davettir, bir çağrıdır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tarihi ve cesur çıkışı ile Türkiye ve dünya gündemine gelen, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın da destek verdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın milli birlik ve kardeşlik çağrısını dikkate alarak, ülkemizde kalıcı barış ve toplumsal huzurun tesisi amacıyla çözüm sürecine destek vermeyi, ülkemizin geleceği için vicdani ve tarihi bir sorumluluk olarak görüyoruz.”

 

 

