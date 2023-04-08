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İYİ Parti'de 'temayülde hile' iddiasıyla istifa

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#İYİ Parti#İstifa#Antalya
İYİ Partide temayülde hile iddiasıyla istifa
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2023 22:05

İYİ Parti'den milletvekili aday adaylığı için Demre Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Okan Kocakaya, temayül yoklamasında hile yapıldığı iddiasıyla aday adaylığından çekildiğini ve partisinden istifa ettiğini açıkladı.

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İYİ Partili Okan Kocakaya, geçen 16 Mart’ta milletvekili aday adaylığı için Demre Belediye Başkanlığı görevinden istifa etti. İYİ Parti Antalya İl Başkanlığı’nda 2 Nisan günü yapılan temayül yoklamasında, 76 milletvekili aday adayı oylandı. Kocakaya, 1470 oyla 14'üncü sırada yer aldı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Okan Kocakaya, temayül yoklamasında hile yapıldığı iddiasıyla aday adaylığından çekildiğini ve partisinden istifa ettiğini açıkladı.

'HATA YAPMAK, HİLE YAPMAKTAN ÇOK DAHA ONURLUCA BİR EYLEMDİR'

Kocakaya paylaşımında şöyle dedi:

"Alt yapısı ve etik çerçevesi tanımlanmamış, birçok usulsüzlüğü içinde barındıran, demokratik kuralları ve tarafsızlığı sağlanamayan, 34 bin üyeden sadece 6 bin üye ile yapılan temayül yoklaması, sağlıklı ve güvenilir sonuç vermemiştir. Milletvekili adayı belirlemede etik ve ahlaki olmayan usulsüz yapılan temayül yoklamasının esas alınacağının bildirilmesiyle süreç tam bir siyasi mühendislik halini almıştır. Temayül yoklaması sürecinde yapılan tüm usulsüzlükleri genel merkeze bildirmeme rağmen etik ve vicdani değerleri hiçe sayan bir ortamda daha fazla siyaset yapmamın hayat görüşümle uyuşmaması sebebiyle İYİ Parti Antalya milletvekili aday adaylığından çekiliyor, parti üyeliğimden istifa ediyorum. Hata yapmak, hile yapmaktan çok daha onurluca bir eylemdir."

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#İYİ Parti#İstifa#Antalya

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