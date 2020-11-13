İYİ Parti’de söz düellosu

DERVİŞOĞLU: DAHA NE DİYEYİM

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM’de yaptığı basın toplantısında özetle şunları söyledi:

“İYİ Parti’de her şey şeffaf bir biçimde yürütülmektedir. Kendisi disiplin kuruluna sevk edilmiş durumdadır. Ben Ümit Bey’i hiç böyle görmedim. Kendisine pazar arayan bir işportacı gibi davranıyor. Siyasi alıcısı çıkar mı çıkmaz mı onu bilmiyorum. Kendisini biraz psikolojik yönden de gergin gördüm. Acil şifalar diliyorum.”

Dervişoğlu, Twitter’dan da, “Yalancısın diyorum! İYİ Partiye, HDP ile oturup anayasa hazırladılar iftirasını atmak için akıldan vareste olmak lazım... Tüccarsın diyorum! Daha ne diyeyim ki?” diye yazdı.

ÖZDAĞ: DOĞRULARI SÖYLEYİN

Ümit Özdağ da “İYİ Parti yetkilileri amatör psikolojik tahliller yapacaklarına Türk milletine siyasi doğruları söylemelidir” diyerek şu açıklamayı yaptı: “28 Haziran 20019’da ODATV’de 4 muhalefet partisinin anayasa taslağından bahseden haberi okuyunca; Prof.Dr. İbrahim Kaboğlu kaynak gösterildi. Bu arada Genel Sekreter Aytun Çıray’ı aradım. ‘Haberim yok’ dedi. Kısa bir süre sonra döndü. ‘Bizim partiden Ahmet Kamil Erozan katıldığını söyledi’ cevabını verdi. Daha sonra Kaboğlu’na sordum. ‘İYİ Parti; CHP, Saadet ve HDP ile birlikte bir anayasa taslağı çalışmalarına katıldı mı?’, ‘Evet, katıldı’ cevabını verdi. ‘Önce Nuri Okutan katıldı. Sonra o hastalanınca Ahmet Erozan ile devam ettik’ dedi. Anayasa taslağını rica ettim. Taslak, mahrem bir yol haritası öngörüyor. Taslak seçimlerin ikinci tura kalması durumunda açıklanacakmış. İYİ Parti’nin zarar görmemesi için konuyu gündeme taşımadım. Kongrede, partide milli duruşu temsil edenler tasfiye edilince paylaşmak bir zorunluluk oldu.”

İYİ PARTİ: ÇALIŞMA YAPMADIK

İYİ Parti’den de Özdağ’ın iddiaları ile ilgili açıklamada şöyle denildi: “İYİ Parti ve İYİ Parti’yi temsilen hiç kimse, bir partiyle anayasa çalışmasına katılmamıştır. İYİ Parti’yi, hem AK Parti’yle hem HDP’yle, hem PKK’yla hem FETÖ’yle birlikte olmakla itham etmenin dayanılmaz hafifliği, psikolojik bir sorunudur. O sorunun çözümü de psikiyatri bilimindedir.”

AKŞENER: OLMADI, NOKTA

◊ İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Bilecik ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın açıklamaları sorulunca Akşener, şunları söyledi: “Ben tek bir şey söyleyeyim, biz HDP ile CHP ile Saadet Partisi ile herhangi bir anayasa çalışması yapmadık. Hiçbir siyasi oluşum, platform, şahıs, partiyle herhangi bir anayasa çalışmamız yoktur, nokta.” (◊ AA)