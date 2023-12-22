İYİ Parti’de ‘Mansur Yavaş’ istifası

Haberin Devamı

Ankara Milletvekili Yüksel Arslan “Ankara’da belediye başkanlığı seçiminde işbirliği yapmaksızın aday çıkarma kararının uygun olmadığını” belirterek, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Arslan, “Sayın Yavaş, namuslu, şerefli, haysiyetli bir insan olduğunu ispat etmiştir. Bırakın korkak olmayı, çatal yüreklidir. Sayın Yavaş’ı desteklemeyi vicdani ve ahlaki bir sorumluluk olarak görüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, İYİ Parti Meclis Grubunda Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Ankara Milletvekili Adnan Beker, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu ve İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu’nun ardından ayrılan altıncı isim oldu. Bu istifa ile birlikte İYİ Parti’nin TBMM’deki sandalye sayısı da 38’e düştü.

Haberin Devamı

AKŞENER’LE KONUŞMAYI ANLATTI

- ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın eski özel kalem müdürlüğünü de yapmış olan Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada istifa gerekçesini şöyle açıkladı:

OPERASYON, KUMPAS İTHAMLARI ÜZÜNTÜ VERİCİ: 6 Aralık’ta Genel Başkanım Akşener ile yaptığım görüşmede Sayın Akşener’in, ‘CHP’den somut bir teklifle gelinmediğini ve Mansur Bey’e karşı menfi bir tutum içinde olmadığını’ söylemesi üzerine, kendilerine ‘Konunun taraflarıyla bu diyaloğu paylaşabilir miyim?’ diye sordum. Onay vermeleri üzerine yaptığımız konuşmayı ilgili taraflarla paylaştım ve atmaları gereken adımlar hususunda oluşan görüşlerimi ifade ettim. Sayın Genel Başkanımızın Uşak’ta yaptığı toplantıda kullandığı ifadeler sonrasında Ankara ile ilgili de seçim işbirliği zemininin ortadan kalktığı kanaatine vardım. Benim özel gayretlerimin ‘partime zarar vermek, kumpas kurmak, operasyon çekmek’ şeklinde itham edilmesi üzüntü vericidir.

AKŞENER “SİZ SERBESTSİNİZ” DEDİ: Toptancı bir yaklaşımla İYİ Parti’nin Ankara’da büyükşehir ve ilçe belediye başkanlığı seçiminde işbirliği yapmaksızın aday çıkarma kararının uygun olmadığını belirtmek isterim. Partimizin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde takınacağı tutum ile ilgili karar alma sürecinde Genel Başkanım Sayın Akşener ‘Sizin Mansur Bey ile yakınlığınızı biliyorum. Partimizin Ankara’daki adayına çalışın diyemem. Siz serbestsiniz’ demiştir. Ancak ben üyesi ve milletvekili olduğum partinin aday çıkardığı bir ilde başka bir adayı desteklemenin siyasi, ahlak ve nezaket ile bağdaşmayacağını düşünüyorum. Sayın Yavaş’ı desteklemeyi vefakârlığın yanı sıra insani, vicdani ve ahlaki bir sorumluluk olarak görüyorum. TBMM üyeliğimi bağımsız milletvekili olarak devam ettirmek üzere İYİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum.”