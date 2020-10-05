İYİ Parti'de liste krizi büyüyor

Kurultaya damga vuran “oy verilmeyecekler listesi” ile başlayan tartışma sonrasında, geçen hafta toplanan İYİ Parti TBMM Grubu’nda yapılan seçime tepkili milletvekilleri katılmamıştı. İsimleri listede olanların yanı sıra yaşananlardan rahatsızlık duyan milletvekilleri İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında düzenlenecek grup toplantısına katılmama kararı aldı.

YAKLAŞIK 10 VEKİL

Toplantıya yaklaşık 10 milletvekili katılmayacak. Parti kulislerine yansıyan bilgiye göre; milletvekilleri katılmama gerekçelerini “İYİ Parti, kuruluş aşamasındaki ilkelerine geri dönmeli. İYİ Parti’yi tartışmaya açtıran kişiler tasfiye edilmeden, İYİ Parti kuruluş ilkelerine dönmeden, bir daha tabanın motivasyonu asla sağlanamaz. İYİ Parti fabrika ayarlarına dönmeli. Bu hedefler sağlanana kadar tepkilerimiz artarak devam edecek. Şahsımızla ilgili herhangi bir talebimiz yok” olarak açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Kurultayda, delegelere “oy verilmeyecekler” listesi dağıtıldı. Listede İYİ Parti milletvekilleri; İsmail Koncuk, Hayrettin Nuhoğlu, Ümit Özdağ, Aylin Cesur, Aytun Çıray, Feriduh Bahşi, Ayhan Erel, Aydın Adnan Sezgin, genel başkan yardımcısı Yavuz Temizer ve partili Berna Biçer yer almıştı. Milletvekilleri, listeyi Aydın’ın hazırladığını savunarak Akşener ile İstanbul’da görüşmüştü. Milletvekilleri, Aydın’a yeni oluşturulacak Başkanlık Divanı’nda yer verilmemesini istemişti.