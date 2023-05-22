İYİ Parti'de seçim sonrası kurultay kararı

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İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre; İYİ Parti '3'üncü Olağan Kurultayı', 24- 25 Haziran'da gerçekleştirilecek. Genel Başkan Meral Akşener'in imzası ile Genel Başkan, Genel İdare Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu organlarının seçimi ve tüzük değişikliğine yönelik, parti Genel Sekreterliği'ne yazı gönderildiği öğrenildi.

CNN TÜRK muhabiri Melike Görür canlı yayında şu bilgileri aktardı:

"İYİ Parti geçtiğimiz Ocak ayında ilçe ve il kongrelerini tamamlamıştı. Gözlerse Eylül ayındaydı çünkü İYİ Parti en son kongresini Eylül 2020 yılında yapmıştı. Bu nedenle de Eylül ayında olması bekleniyordu. Ancak öyle olmadı.24- 25 Haziran tarihi çıktı. İYİ Parti lideri Meral Akşener de o karara imzasını attı. Peki neden seçimlerin hemen ardından, yaklaşık 1 ay sonra kurultaya gidiyor İYİ Parti? Bu da merak konusu oldu. Yerel seçimler öncesinde mi kurultay toplanacak gibi sorular da gündemdeydi. Ancak İYİ Partili kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre, Eylül ayı zaten kurultay için son tarih, öncesinde de yapılabiliyor öne çekmek gibi bir durum yok. Meclis'in açılmasından hemen önce kurultayın tamamlanması ve yaz döneminden de önce kurultayın tamamlanması bekleniyor. 24-25 Haziran tarihlerinde genel başkan seçilecek, ayrıca genel idare kurulu, merkez disiplin kurulu üyeleri seçilecek. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in karşısına ise herhangi bir aday çıkacak mı bu da merak konusu. Ancak şimdilik İYİ Parti cenahından böyle bir açıklama ya da genel başkanlık yarışında şimdilik bir isim çıkmadı denilebilir."